Italia confirma la participación de Zelenski en la cumbre del G7 que se celebrará del 13 al 15 de junio en Apulia

Un portavoz de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha confirmado este sábado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participará en la cumbre del G7 que tendrá lugar en la región de Apulia (Italia) entre los días 13 y 15 de junio. No obstante, las autoridades de Italia no han confirmado si el mandatario ucraniano intervendrá presencialmente en el encuentro o si, por el contrario, lo hará de manera telemática, por videoconferencia. Durante los últimos meses, Zelenski ha acudido personalmente a conversaciones de alto nivel en distintas ocasiones a fin de reforzar el apoyo internacional a Ucrania en el marco del conflicto derivado de la invasión rusa del pasado 24 de febrero de 2022. Si bien el año pasado ya acudió a la cumbre del G7, acogida en la ciudad japonesa de Hiroshima, Kiev aún no ha confirmado ni desmentido que el líder del Ejecutivo ucraniano vaya a viajar a Italia en la fecha señalada. Por norma general, el Gobierno ucraniano no suele anunciar de antemano los viajes oficiales al extranjero por cuestiones de seguridad. El G7, presidido por Italia desde comienzos de año, es un foro informal de los líderes de los principales países democráticos industrializados, conformado por Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos. En su próxima reunión, el G7 contará además por primera vez con la presencia del Papa Francisco, que según Meloni, participará "en la sesión dedicada a la inteligencia artificial".

