Asus presenta su nueva consola ROG Ally X, con el doble de capacidad de batería, un diseño más ergonómico y 24GB de RAM

Asus ha presentado su nueva consola ROG Ally X, que actualiza el 'hardware' ROG Ally original aumentando la capacidad de la batería al doble con 80Wh, la cantidad de memoria RAM que pasa a ser de 24GB, e introduciendo un diseño más ergonómico, que mejora los 'joysticks' y añade durabilidad. La compañía ha compartido todas las novedades sobre su nueva consola en el marco de la feria anual de computación Computex 2024, que se celebra en Taipei (Taiwán) y abrirá sus puertas al público del martes 4 al viernes 7 de junio. En concreto, la consola ROG Ally X no es una nueva generación de consola, sino una versión actualizada de la original que incluye una serie de nuevas características que mejoran, en concreto, su batería, su almacenamiento, la memoria RAM, la conectividad y el diseño, tal y como ya adelantó la tecnológica el pasado mes de mayo. En este sentido, ROG Ally X cuenta con una batería con el doble de capacidad que su antecesora, pasando de 40Wh a 80Wh y que, por tanto, aumenta la autonomía de la consola, que permitirá jugar durante más tiempo sin interrupciones. Siguiendo esta línea, la tecnológica taiwanesa también ha mejorado la memoria RAM de la consola, aumentando su cantidad a 24GB de memoria LPDDR5X-7500, frente a los 16GB LPDDR5-6400 que disponía el 'hardware' original. Por tanto, la nueva memoria RAM también tiene más ancho de banda. Otro de los avances presentados tiene que ver con la capacidad de almacenamiento, que ahora ha pasado de 512GB a 1TB PCIe Gen 4 con soporte M.2 2280. En cuanto a su diseño, mantiene las líneas de la consola original, no obstante, se ha modificado para ofrecer un acabado más ergonómico que haga más cómodo su uso y, por tanto, facilite la experiencia con videojuegos. Para ello, Asus ha colocado los 'joysticks' y los botones de manera que los usuarios puedan llegar mejor a todos los controles al intercambiar de uno a otro. Además, la cruceta o D-Pad ha sido mejorada para ofrecer de más precisión en su pulsación, y la durabilidad de los 'joysticks' se ha aumentado, con capacidad para soportar 5 millones de ciclos sin presentar ningún deterioro, frente a los 2 millones de círculos que aseguraba el modelo anterior. Igualmente, presenta un chasis rediseñado de color negro con agarres ligeramente más profundos y una forma más redondeada para mejorar la comodidad. En cuanto a su peso, ha aumentado 70 gramos respecto al modelo anterior, sin embargo, dispone de una distribución del peso "perfectamente centrada", de manera que asegure comodidad al jugar. Asus también ha señalado que la nueva consola ha mejorado las capacidades de conexión al integrar dos puertos USB-C, uno de ellos con conectividad Thunderbolt. Sin embargo, la compañía ha prescindido del puerto ROG XG Mobile, que permitía combinar la consola con una GPU externa XG Mobile. Por otra parte, la nueva ROG Ally X también incorpora el sistema de refrigeración 'Zero Gravity Thermal Solution' ('solución térmica de gravedad cero'), que usa nuevos ventiladores "ultra finos" de 0,1mm que facilitan aún más el flujo de aire en la consola y, por tanto, ayudan a su rendimiento y a la experiencia de videojuegos. Con este sistema de disipación de calor y los nuevos ventiladores, la compañía ha comentado que consigue un flujo de aire mejorado en un 24 por ciento, con lo que enfría la consola hasta seis grados más. Además de todo ello, Asus ha señalado que la nueva ROG Ally X mantiene algunas características como el procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, además de la pantalla Full HD (1080p) de 120 Hz y 7 pulgadas. Igualmente, permite ejecutar Windows 11. En lo relativo a su sistema operativo, Asus ha anunciado una actualización de Armoury Crate SE versión 1.5, que lanzará en julio de este año con nuevas características para mejorar la experiencia de los jugadores. Además, esta actualización de 'software' también llegará a la ROG Ally original. Esta actualización cuenta con una interfaz del usuario más intuitiva y con más capacidades de personalización. Por ejemplo, ha implementado nuevas pestañas en la parte superior para organizar mejor el contenido de los videojuegos. Entre estas pestañas, se encuentra un apartado de 'favoritos', para que los jugadores agreguen sus juegos preferidos a modo de acceso rápido. Igualmente, los jugadores podrán cambiar entre una vista de pantalla en formato cuadrícula o formato lista y, además, podrán optar por un formato de "carrusel". Todo ello para navegar de forma más sencilla entre todos los videojuegos disponibles. La nueva consola Asus ROG Ally X ya se puede reservar en la 'eshop' de Asus, con un precio de 899 euros, y comenzarán a enviarse a finales del mes de julio.

