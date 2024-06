Amador Mohedano reaparece en el homenaje a su hermana Rocío Jurado tras sus polémicas con Hacienda

Tras hacerse públicos todos los problemas que Amador Mohedano tiene con Hacienda, este se ha dejado ver en el Santuario a la Virgen de Regla en el día que se celebra el 18º aniversario de la muerte de su hermana, Rocío Jurado. Siempre en un segundo plano en este día, Amador ha querido pasar desapercibido y se ha dejado ver con gafas de sol y su característico sombrero. Visiblemente más delgado debido a los problemas de salud que ha sufrido en los últimos meses, el hermano de la cantante parece no pasar por su mejor momento. Hemos podido hablar con José Ortega Cano y preguntarle por el hermano de la cantante y nos ha desvelado que "le he visto y lo he visto bien físicamente", evitando comentar si han hablado de sus problemas con la finca donde vive: "ahora hablaremos". Con el que hemos podido hablar con más detalle ha sido con Kisko Gómez, amigo de Amador, y nos ha confesado que este si ha estado presente en la misa aunque en un discreto segundo plano: "Está aquí, donde no le ven ustedes, él siempre hace lo mismo, siempre viene por la puerta atrás, él se pone arriba".

