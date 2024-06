Ángel Cristo Jr. se muestra despreocupado por las acciones legales que pueda tomar su madre

Adaptándose a su nueva vida en España tras su polémico paso por Honduras, Ángel Cristo Jr. está aprovechando al máximo su tiempo libre con Ana Herminia, haciendo oídos sordos a todas las advertencias que su madre ha hecho ante los medios de comunicación cuando aseguraba que ha tomado medidas legales. Feliz y de lo más enamorado de su pareja, con la que se casó en Honduras en directo ante toda España, la pareja se ha dejado ver juntos de nuevo ante las cámaras demostrando que su amor sigue más sólido que nunca. A pesar de que se ha mantenido al margen durante todos estos meses, la vedette sí que ha soltado alguna pildorita en referencia a su hijo... sobre todo cuando este se casó con Ana, deseándoles toda la felicidad a pesar de todo. Le hemos preguntado por esto al exconcursante y nos ha confesado que las palabras de su madre no le han llamado la atención, ya que "que nos quiera ver felices sería lo normal si dijese lo contrario quedaría fatal". Además, el hijo de Bárbara parece no importarle el distanciamiento que tiene con su familia ya que nos aseguraba estar "igual que siempre, súper bien, incluso mejor"... por lo que las medidas legales que esta y su hermana Sofía puedan tomar contra el y su mujer no le preocupan en absoluto.

