Victoriano Valencia celebra su 93 cumpleaños rodeado de sus seres queridos

Disfrutando de su buen estado de salud, Victoriano Valencia ha celebrado su 93 cumpleaños rodeado de sus familiares y grandes amigos con una fiesta que le ha organizado su hija, Paloma Cuevas. A primera hora del día, el torero salía de su casa junto a su mujer, Paloma Díaz, y se mostraba de lo más feliz. Con una sonrisa en su rostro, Victoriano desvelaba que su regalo más especial es "seguir con mi mujer" y, sobre todo, reunir a todos sus seres queridos para celebrar su cumpleaños: "El mejor regalo es tener a la familia unida". El padre de Paloma desvelaba que Luis Miguel no ha podido asistir a su fiesta de cumpleaños porque "está actuando en Estados Unidos, imposible" y, por su parte, la madre de la modelo evitaba comentar cuándo se casará su hija con el cantante: "Mira, yo no sé nada, yo dejo a mis hijos elegir su momento y ya está". Además, Victoriano nos confesaba cómo ha sido la felicitación de su yerno: "Pues nada, desearme mucha felicidad, la misma que yo le deseo a él. Y los éxitos, ahora viene a actuar aquí a Europa" y, con una sonrisa, desvelaba el motivo del primer concierto del cantante en España: "El primero que va a celebrar va a ser en córdoba, en atención a mi hija, que es cordobesa". A pesar de la felicidad del momento, el que fuera torero dejaba claro que no les importa cuándo Paloma se dará el 'Sí, quiero' con Luis Miguel porque "a nosotros nos encanta la felicidad de la gente, donde la tenga y la encuentre, pues enhorabuena para ellos". Entre todos los invitados que se han dejado ver en la casa de Paloma Cuevas destaca José Ortega Cano, Marilí Coll, Cristina Yanes, Dr Claudio Mariscal, Raúl González y Mamen Sanz, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas o María Rosa Salvador.

