Taylor Swift vuelve a reunir a rostros conocidos en su segunda noche en Madrid

Taylor Swift lo volvió a hacer en su segundo concierto en Madrid. La artista ha conseguido hacer vibrar el Santiago Bernabéu en su segundo gran show, en el marco de su gira 'The Eras Tour', al que han asistido miles de seguidores y multitud de caras conocidas que no se han querido perder lo que muchos han denominado como algo histórico. La colaboradora de televisión Patricia Cerezo fue uno de los rostros conocidos que no dudó en asistir acompañando a su hija. En esta ocasión no lo hizo con su pareja que había estado la noche anterior. Marina Carmona, Andrea Pascual, Cristina Valls Taberner, Santiago Segura, Marta Rivera de la Cruz, Carlos Cortina, Myriam Yébenes y su marido o Carla Vega-Penichet también se dejaron ver por las inmediaciones del estadio. Tras el éxito de su primera noche en Madrid con más de 60.000 espectadores que no se perdieron el concierto de la cantante, su segundo concierto ha sido un éxito rotundo llegando a considerarla como "la reina" por haber superado el récord en aforo, superando incluso a Beyoncé.

