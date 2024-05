Un mini-Neptuno en un sistema binario crea un rompecabezas planetario

Un planeta que podría parecerse a una versión más pequeña de nuestro propio Neptuno ha sido descubierto orbitando una de dos estrellas similares al Sol que también orbitan entre sí. El planeta, denominado TOI 4633 c y detectado por el tránsito frente a su estrella mediante la misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA, completa una órbita cada 272 días en la zona habitable, la distancia de una estrella que podría permitir que se forme agua líquida en una superficie planetaria. Pero es casi seguro que ese no sea el caso; lo más probable es que tenga una atmósfera grande y densa, quizás similar a la de Neptuno, lo que excluiría la existencia de agua superficial, según la NASA. Por otro lado, las mediciones realizadas con un segundo método de detección revelaron un posible planeta hermano con una órbita de 34 días. Éste, desde la perspectiva de la Tierra, no cruza la cara de su estrella, por lo que su presencia potencial fue revelada por la "velocidad radial". La luz proveniente de una estrella se desplaza ligeramente hacia adelante y hacia atrás a medida que la gravedad de un planeta en órbita la empuja en una dirección y luego en otra; Se necesitarán investigaciones de seguimiento para confirmar que el planeta hermano, sugerido por las mediciones de velocidad radial, está realmente allí. Una mayor investigación de este sistema también podría resultar importante para comprender los sistemas estelares binarios, o pares de estrellas que orbitan entre sí. En este caso, una estrella compañera orbita alrededor de la estrella primaria en sólo 230 años, lo que les permite acercarse entre sí según los estándares interestelares. La órbita mutua de forma ovalada y el acercamiento cercano de las estrellas, junto con un planeta en tránsito en una órbita larga alrededor de una de las estrellas, hacen de este un sistema destacado, uno que permitirá a los científicos probar sus ideas sobre cómo se forman los sistemas planetarios y si tales configuraciones orbitales inusuales pueden lograr mantenerse estables durante miles de millones de años. Los hallazgos han sido publicados en The Astronomical Journal por un equipo internacional dirigido por la astrofísica Nora L. Eisner del Instituto Flatiron de Nueva York.