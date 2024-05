¡Última hora! Antonio Tejado sale de prisión

En prisión provisional desde el pasado 12 de febrero por su presunta implicación en el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en la madrugada del 25 de agosto de 2023, Antonio Tejado ha salido de la cárcel en torno a las 14.00 horas de este lunes 20 de mayo. Eran las 10.30 cuando el juez Juan Gutiérrez Casillas del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla comunicaba la puesta en libertad sin fianza tanto para el sobrino de la artista como para los otros 5 detenidos en el marco de la Operación Abgena. Aunque la Fiscalía se pronunció hace una semana a favor de la excarcelación de Antonio, de 'El Ruso' -presunto cabecilla de la banda- y del resto de investigados por el asalto a la vivienda de la cantante de 'Salta la rana' previo pago de una fianza que en el caso de Tejado alcanzaba los 100.000 euros, el juez ha tenido en cuenta la capacidad económica de los detenidos y ha decretado su libertad sin fianza. En cambio, sí ha impuesto varias medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer ante el juez los días 7 y 21 de casa mes, y una orden de alejamiento respecto a las víctimas -María e Inmaculada- con las que no podrán ponerse en contacto a través de ninguna vía. Sin ocultar su felicidad, el abogado de Antonio, Fernando Velo, llegaba a la prisión de Sevilla 1 en torno a las 13.00 horas para comunicar personalmente a su cliente la decisión del juez -aunque se la había contado dos horas antes por teléfono- y acompañarle en su salida de la cárcel, que se ha producido una hora después. Con el rostro muy serio, cabeza alta y sin decir absolutamente ni una palabra -se comenta que por consejo de su abogado- Tejado ha abandonado de prisión sin revelar cómo se encuentra en estos momentos y, resoplando y pasándose la mano por el pelo en varios momentos, ha entrado en el vehículo que le esperaba sin hacer ningún tipo de declaración a pesar de la nube de cámaras que aguardaban su puesta en libertad. "Evidentemente está contento porque es un momento que esperábamos hace mucho tiempo, pero ha preferido no hacer ningún tipo de declaración porque es lo que le ha parecido más oportuno" ha explicado Fernando Velo, revelando que lo primero que va a hacer Antonio tras tres meses en prisión es "ver a su familia". "Está muy contento aunque no lo parezca. Ahora quiere estar con su familia tranquilo y descansar, y dormir en su casa con los suyos. Es lo que tiene en mente" ha desvelado.