Agencias

Kenia y Japón apuestan por construir una alianza "más sólida" entre los dos países

Guardar

Nairobi, 3 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, y su homóloho japonés, Motegi Toshimitsu, acordaron este domingo construir una alianza "más sólida" entre los dos países, informó el jefe de la diplomacia keniana.

"Nuestro enfoque sigue siendo claro: construir una alianza Kenia-Japón más sólida y orientada a resultados que genere un impacto duradero para nuestros pueblos", publicó Mudavadi en su cuenta de la red social X.

PUBLICIDAD

Con vistas a ello, Mudavadi y Motegi formalizaron el apoyo financiero de Japón para el programa de becas para el desarrollo de recursos humanos, y fortalecieron su colaboración en materia de "transparencia, rendición de cuentas e implementación efectiva".

Además, exploraron diferentes opciones para profundizar sus lazos comerciales, en inversiones y en cooperación técnica.

PUBLICIDAD

Kenia, país en el que estará hasta el 4 de mayo, es la tercera parada de Motegi en una gira por África que ha incluido ya a Zambia y Angola, mientras que en Sudáfrica estará entre el 4 y el 6 de mayo, todo ello con el objetivo de buscar soluciones a los "problemas relacionados con la energía y los minerales críticos", y para debatir la "cada vez más grave" situación internacional. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dos militares estadounidenses desaparecen durante maniobras de African Lion en Marruecos

Infobae

Al menos cinco muertos y once heridos en nuevos bombardeos israelíes contra el Líbano

Infobae

Ascienden a 18 los muertos en Kenia por lluvias torrenciales e inundaciones

Infobae

Goretzka: "El Allianz Arena arderá ante el PSG"

Goretzka: "El Allianz Arena arderá ante el PSG"

Albares viaja este lunes a Italia y al Vaticano para reforzar relaciones y abordar la visita del Papa

Albares viaja este lunes a Italia y al Vaticano para reforzar relaciones y abordar la visita del Papa