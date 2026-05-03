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La CHE advierte de posibles "crecidas súbitas" en barrancos y cauces menores en buena parte de la Cuenca del Ebro

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La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" en barrancos y cauces menores dentro de buena parte de la Cuenca del Ebro. Las comunidades autónomas afectadas serían Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla - La Mancha (Guadalajara).

La entidad realiza este aviso después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado para la tarde de este domingo avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas ante la previsión de precipitaciones acumuladas de 15 a 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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