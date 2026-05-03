Luitingo, harto de las críticas por su relación con Jessica Bueno: "¿Sólo se me va a crucificar a mí?"

Ha pasado más de un año desde su ruptura con Jessica Bueno y Luitingo aún sigue arrastrando los lodos de su historia de amor con la modelo sevillana, que llegan en forma de críticas a través de sus redes sociales. Y aunque el cantante afirma estar centrado en su profesión, no puede obviar a los haters.

"Ya dije lo que tenía que decir, lo que pasa es que llega un momento que ya un día, otro, otro y llega un momento que el cuerpo te coge diferente", explicaba recientemente Luis visiblemente cansado por tener que seguir leyendo estas críticas más de doce meses después de haberse separado de Jessica.

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Pero su respuesta a estos haters, nada clara, ha seguido alimentando los mensajes: "Eso, que las mentiras tienen las patas muy cortas y que el tiempo lo pone todo en su sitio y que ya está, cada uno con sus redes sociales dice y hace lo que quiera, ¿no? ¿Sólo se me va a crucificar a mí?", pregunta.

Sí es transparente el intérprete de 'Chico perfecto' cuando elucubra sobre Jessica y su reacción a estos comentarios suyos: "Con todo el respeto del mundo, me es indiferente. Yo sé lo que hago yo, lo que escribo yo, lo que hago, lo que no hago y ya está, lo que haga la gente para allá ellos. Pero todo en la vida tiene consecuencias, claro".

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La propia Jessica Bueno le despeja la duda a su ex: "No tengo nada que decir al respecto, lo siento". La modelo ha dejado atrás todo lo referente a Luitingo, fue feliz durante los casi dos años que duró su historia, rompieron y ahora tiene otros frentes abiertos, especialmente con Kiko Rivera, el padre de su hijo mayor.