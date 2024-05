El expresidente argentino insta a Milei a analizar con "psiquiatría" su "constante violencia verbal"

El expresidente argentino Alberto Fernández ha criticado este domingo la "constante violencia verbal" que "debería analizar la psiquiatría" de su sucesor y actual jefe del Estado, Javier Milei quien ha provocado la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, en protesta por las palabras de Milei en las que llamaba "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Fernández ha reprochado así a Milei sus "agravios públicos" hacia Sánchez y su familia "que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal". El mensaje publicado en la red social X por Fernández recuerda el vínculo que "siempre ha sido privilegiado" entre España y Argentina, pero que ahora "está en su peor momento" por "la diatriba" de Milei. "Mi solidaridad y afecto hacia Pedro Sánchez, su esposa y su familia. Como argentino me disculpo ante ellos por la impropia conducta de quien ejerce la presidencia de mi patria", ha añadido. Además, Fernández ha recordado otros conflictos bilaterales protagonizados con Javier Milei con países como México, China, Colombia o Brasil. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado este domingo la llamada a consultas 'sine die' de la embajadora, al tiempo que ha amenazado con medidas adicionales si no se produce una disculpa pública por parte de este, quien aún sigue en Madrid. Albares ha anunciado la medida en una declaración institucional sin preguntas desde el Complejo de la Moncloa, en la que ha reprochado a Milei haber sobrepasado "cualquier tipo de diferencia política e ideológica" con sus declaraciones. Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha comentado.