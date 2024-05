El Cádiz desciende y la Real Sociedad se queda la Liga Europa

El Cádiz consumó su descenso a Segunda División después de no pasar del empate (0-0) en casa este domingo ante la UD Las Palmas en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports, mientras que la Real Sociedad se quedó el sexto puesto matemático al vencer (0-2) en el duelo directo contra el Real Betis en el Benito Villamarín. El equipo gaditano no salvó la primera 'bola de permanencia' sin cumplir con su cometido de sumar los tres puntos en el Nuevo Mirandilla para llegar con opciones a la última jornada. El Cádiz descendió cuatro años después de su último ascenso y acompañó a LaLiga Hypermotion a Granada y Almería, descendidos hace semanas. El pinchazo de los de Mauricio Pellegrino, el único equipo que no dependía de sí mismo, permitió respirar a la propia Las Palmas y a Rayo Vallecano y Mallorca, quienes perdieron (3-0) ante el FC Barcelona y empataron (2-2) contra la UD Almería. El RC Celta, el otro equipo con el peligro de la zona roja, sí había cumplido (1-2) contra el Granada. Por otro lado, el Real Betis-Real Sociedad acaparaba también los focos de esta penúltima jornada de transistores. El conjunto vasco metió dos goles en el primer tiempo, en sus dos únicas llegadas, de Brais Méndez y Mikel Merino, y sentenció a un Betis sin el lesionado Isco que se tendrá que conformar con jugar la Conference League la próxima temporada. La Real, que mete cuatro puntos a los andaluces, aseguró la sexta plaza: Liga Europa.