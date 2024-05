Anglo American anuncia un plan de reestructuración tras rechazar una segunda oferta de BHP

La compañía minera británica Anglo American, que ayer rechazaba una segunda oferta de compra de BHP de unos 34.000 millones de libras (39.530 millones de euros), ha anunciado este martes un "radical" plan de reestructuración con el fin de "desbloquear un valor significativo" y simplificar su cartera, incluyendo la salida de sus negocios de carbón siderúrgico, platino y diamantes. De este modo, Anglo American concentrará sus esfuerzos en los negocios de Anglo, que cotiza en Londres, se centrará en cambio en sus negocios de cobre, mineral de hierro y nutrientes para cultivos. "Anglo American presenta hoy un plan claro, convincente y decisivo para desbloquear un valor significativo de su cartera y acelerar la entrega de retornos consistentemente más sólidos para los accionistas", ha anunciado la multinacional. De este modo, una vez finalizada la revisión de activos iniciada durante 2023, Anglo American planea implementar una serie de cambios estructurales para acelerar el cumplimiento de sus prioridades estratégicas, incluyendo la venta de su negocio de carbón siderúrgico, así como la exploración de opciones respecto del negocio de níquel. Asimismo, la compañía ha expresado su intención de desinvertir en Anglo American Platinum, que se escindirá de manera responsable y ordenada para optimizar el valor para los accionistas, mientras que también pretende vender o segregar De Beers, el negocio de diamantes de la multinacional, para mejorar la flexibilidad estratégica. Por otro lado, la minera ha destacado que está en camino de lograr la tasa de ejecución previamente anunciada de 1.000 millones de dólares (927 millones de euros) de ahorro anual en gastos operativos en 2024 y ahora espera alcanzar un ajuste de otros 800 millones de dólares (742 millones de euros) para finales de 2025. De su lado, ha subrayado que la reducción del gasto de capital de 1.600 millones de dólares (1.484 millones de euros) durante los próximos tres años, fijada en diciembre de 2023, también va por buen camino. En cuanto al impacto de este plan de reestructuración en su plantilla, Anglo American no ha ofrecido detalles de cuántos trabajadores se verán afectados, aunque ha reconocido que muchos de los cambios previstos "pueden crear incertidumbre para la fuerza laboral". En este sentido, ha asegurado que tiene la intención de implementar los cambios de manera que reconozca el impacto de los mismos en sus empleados, con una planificación adecuada y el compromiso con las partes interesadas relevantes, añadiendo que también espera que estos cambios presenten numerosas oportunidades para la fuerza laboral de Anglo American, particularmente en relación con la aceleración del crecimiento esperado de la compañía. "Se considerarán todas las opciones y, si se propone alguna reestructuración en su debido momento, Anglo American cumplirá con todos los requisitos de consulta contenidos en los convenios colectivos y la legislación pertinente", ha apuntado. "Nuestra decisión de centrar la cartera de Anglo American en nuestra base de activos de recursos de clase mundial en cobre y mineral de hierro premium, manteniendo al mismo tiempo nuestra opción de nutrientes para cultivos en Woodsmith, marca una nueva fase importante en la ejecución de nuestra estrategia", ha afirmado Duncan Wanblad, consejero delegado de Anglo American, quien confía en que un negocio "radicalmente más simple" genere una creación de valor incremental sostenible a través de un cambio radical en el desempeño operativo y la reducción de costes. "Estas acciones representan los cambios más radicales para Anglo American en décadas. Creo que estas son las decisiones correctas para posicionar a Anglo American para capitalizar las excelentes oportunidades de dotación de recursos dentro de nuestra cartera actual", ha apostillado. RECHAZA LA OFERTA REVISADA DE BHP Anglo American rechazó ayer la nueva propuesta de compra planteada por el grupo minero anglo australiano BHP, la mayor compañía mundial del sector, que valora a la compañía en unos 34.000 millones de libras (39.530 millones de euros), según confirmó a la Bolsa de Londres. "La propuesta revisada fue rechazada por la Junta de Anglo American el 13 de mayo de 202", ha informado al mercado BHP, que a finales de abril había presentado una primera oferta de alrededor de 31.000 millones de libras (algo más de 36.000 millones de euros). "BHP está decepcionado de que la Junta de Anglo American haya decidido no colaborar con BHP con respecto a la propuesta revisada y los términos mejorados", ha señalado la minera anglo australiana, que sigue creyendo que una combinación de los dos negocios generaría "un valor significativo para todos los accionistas". La propuesta revisada contempla la entrega de 0,8132 acciones de BHP por cada acción ordinaria de Anglo American, lo que supondría que los accionistas de la británica acabarían controlando aproximadamente el 16,6% del grupo combinado al completarse la potencial transacción. De tal modo, BHP sostiene que los términos de la propuesta revisada representan un valor total, basado en precios de acciones no alterados, de aproximadamente 27,53 libras por acción ordinaria de Anglo American, incluidas 4,86 libras en acciones de Anglo Platinum y 3,40 en acciones de Kumba, valorando el capital social de Anglo American en unos 34.000 millones de libras. "BHP presentó una propuesta revisada a la junta directiva de Anglo American que creemos firmemente que sería beneficiosa para BHP y los accionistas de Anglo American. Estamos decepcionados de que esta segunda propuesta haya sido rechazada", indicó Mike Henry, consejero delegado de BHP, recordando que la propuesta revisada representa un aumento del 15% en la relación de canje de la fusión y aumentaría la propiedad agregada de los accionistas de Anglo American en el grupo combinado al 16,6% desde el 14,8% de la primera oferta.