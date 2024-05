Nebulossa tras su puesto 22 en Eurovisión: "Habíamos recibido tanto amor que luego no se reflejaba en la puntuación"

Nebulossa, los representantes de España que han logrado la vigesimosegunda posición en el Festival de Eurovisión 2024, han asegurado que tuvieron sensaciones "súper buenas" porque el público "lo dio todo". "Luego ,cuando estábamos sentados ahí, viendo el tema de la puntuación, era como que no iba con nosotras. Habíamos recibido tanto amor que luego no se reflejaba donde estábamos mirando. Pero bueno, hay que seguir adelante y estamos súper agradecidas de todo", ha dicho Mery Bas. "Estábamos ahí sentadas, viendo las votaciones, y era como que lo que habíamos vivido en el escenario no nos representaba", ha dicho este lunes 13 de mayo Mery Bas y Mark Dasousa, en una rueda de prensa organizada por RTVE en Torrespaña (Madrid) para recibirles, tras su participación en la 68ª edición del certamen europeo celebrada en Malmö (Suecia). El acto ha contado con la participación de la batería Ana Villa y los bailarines César Louzán e Iosu Martínez, quienes se han mostrado "orgullosos" de haber formado parte del proyecto, que califican de "irrepetible". La vocalista del dúo alicantino, que recibió un total de 30 puntos (19 del jurado profesional y 11 de la audiencia), ha contado que su "pretensión" el día de la final era hacer "una actuación digna". "Yo soy muy perfeccionista y he estado oyendo cada nota y aún veo algo que mejorar. Siempre", ha confesado Mery Bas, tras ver la interpretación de 'Zorra' por primera vez desde el sábado, visiblemente seria. "Obviamente hubiéramos querido quedar en una mejor posición, pero en ningún momento fue nuestro objetivo", ha declarado Mark Dasousa, al tiempo que ha remarcado que sabían "a dónde" iban y el "nivel competitivo" que hay en Eurovisión. "Nosotros no somos personas competitivas. Íbamos a conocer gente, a tener una nueva experiencia. Así fue. Creo que hemos aprendido un montón de cosas. La puntuación realmente es lo de menos", ha indicado, para después añadir que una buena posición era devolver el "regalo" que les había hecho toda la gente que les ha apoyado en este camino. Sin embargo, Dasuosa ha explicado que después se dieron cuenta de que a sus seguidores no les ha importado la posición, sino que lo que les ha gustado es la canción. "Eso ha sido lo importante y lo bonito de todo esto", ha declarado, para después defender que son los representantes de España en Eurovisión "porque así lo dijo el Benidorm Fest que era una votación popular" y lo han "defendido con mucho orgullo". "Ha habido risas y lágrimas. Fue duro", ha remarcado Mery Bas, quien ha añadido que también "ha habido momentos muy bonitos" y han "disfrutado mucho". La cantante se ha mostrado extrañada por el caso de Reino Unido: cero puntos del televoto para el cantante con más seguidores de la noche, Olly Alexander, que ha conseguido un puesto 19 gracias a los 46 puntos que le ha dado el jurado. Para Mery Bas, "ha sido todo muy raro, pero que hay que entenderlo". "Son cosas, creo, que se nos escapan a nosotros, porque se han vivido muchas tensiones allí, no muy agradables, lo hemos podido percibir", ha reconocido la cantante, que de toda esta experiencia se queda con la actuación final, con su familia y su gente viéndoles "y cómo se levantó el Arena". En el caso de Mark Dasousa, él elige el accidente que sufrió Mery en uno de los ensayos con público, al caer y hacerse daño en una rodilla. "Era un momento importante, ya que era el primer ensayo con gente y ese golpe, pensaba, que le podía afectar. Y cómo subió (Mery) al escenario y sacó de dentro la fuerza", ha rememorado el representante de España en una edición marcada por la polémica participación de Israel en el marco de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. "Ese momento, para mí, es muy significativo, porque refleja lo que ha pasado hasta llegar a la final, que hemos ido creciendo poco a poco en cada ensayo y al final hicimos la actuación, porque lo que nos sabía mal era quedarnos con la impresión de que no habíamos dado todo de nosotros y lo dimos todo realmente", ha insistido. UNA ACTUACIÓN "DE LIBRO" Durante el acto, la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, ha expresado el "reconocimiento" de RTVE a un trabajo que considera "excepcional". "No hay una tacha. La actuación fue, yo creo que, de libro, funcionó todo a la perfección", ha remarcado Eizaguirre, que ha pedido no medir el éxito en términos numéricos. Por su parte, la jefa de la delegación española en Eurovisión, Ana María Bordas, ha afirmado que "ha sido clara y evidente la evolución" que han hecho desde el Benidorm Fest hasta la actuación del sábado. "Mery se creció en el escenario a lo largo de todos los ensayos, pero ya el día de Eurovisión, el sábado, fue increíble lo que hicieron allí arriba", ha subrayado, para después añadir que "pasará a la historia ese momento en el que Mery pone el micro y toda la audiencia del Malmö Arena canta la canción de 'Zorra'". Suiza ha ganado la 68ª edición del Festival de Eurovisión gracias a Nemo y la canción 'The Code', que ha obtenido un total de 591 puntos. La segunda posición del certamen ha ido para Croacia y la tercera para Ucrania. El voto del jurado lo ha ganado Suiza y el del televoto, Croacia, con 337 puntos. Es la tercera victoria para Suiza en el certamen, tras la edición inaugural y el triunfo de Céline Dion en 1988.