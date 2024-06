Peinados, cortes y colores: guía de los estilos más destacados y que ya arrasan en 2024

En la primera mitad del año se pudieron ver colores, peinados y accesorios que destacaron (Getty Images)

Es increíble que ya estamos a la mitad del año 2024, pero las tendencias en cabello y moda no paran, aunque veamos que este año no ha estado tan cambiante o “edgy” como otros, hay estilos que llegaron y se quedaran por mucho tiempo. Otras que vuelven con un pequeño twist y algunas que permanecen en el tiempo. También, no podemos olvidar los productos que han sido parteaguas, con tecnología nueva y que funciona.

Como artista del cabello profesional de celebridades, me da gusto compartir con ustedes un resumen de las tendencias más destacadas en el mundo del cabello durante los primeros seis meses de 2024. Aquí las más relevantes.

Cortes de pelo

1. El “shag” moderno

El corte shag ha hecho un gran regreso este año, pero con un giro moderno. Las capas desiguales y los flequillos despeinados han sido un must, otorgando un aire despreocupado y juvenil. Celebridades como Miley Cyrus han adoptado esta tendencia, combinando capas largas con puntas texturizadas para un versátil y fresco look. El corte moderno es una evolución del clásico shag de los años 70.

El shag moderno es una reversión de un estilo de los años 70 (@mileycyrus)

Aquí te doy detalles del corte shag moderno, a que tipo de rostro y de cabello le viene mejor.

Capas desiguales: las capas son fundamentales en este corte. Se utilizan cortas en la parte superior para crear volumen y movimiento, mientras que las más largas mantienen el largo general del cabello. Textura: el shag moderno se caracteriza por su textura despeinada y desordenada, lo que le da un look casual y natural. Para lograrlo, se utilizan técnicas de corte con tijeras de entresacar o navaja. Flequillo: el flequillo es una parte integral de este estilo. Puede ser recto, despuntado o de lado, dependiendo del gusto personal y la forma del rostro.

Forma de rostro: este corte es ideal para caras ovaladas, redondas y en forma de corazón. Las capas y el flequillo ayudan a enmarcar el rostro y pueden suavizar rasgos fuertes o angulosos.

La pomada ayuda a darle textura al cabello para lograr el look deseado (@roccodonnaprofessional)

Tipo de cabello: el shag moderno funciona mejor con cabellos de textura media a gruesa, ya que las capas añaden volumen y movimiento. Sin embargo, también puede adaptarse a cabellos finos con la técnica adecuada y el uso de productos de styling para dar cuerpo.

Para lograr este look te recomiendo utilices un gel suave que de textura, seques con secadora y peines el fleco con cepillo y después uses una pomada para darle definición y textura. Terminando con un spray de fijación suave para mantener el estilo.

2. Bob texturizado

El clásico bob ha evolucionado hacia una versión más texturizada, desordenada con capas ligeras. Este corte, que puede ser llevado justo por debajo de las orejas o hasta los hombros, es perfecto para quienes buscan un estilo sofisticado, aspecto fresco y juvenil, pero fácil de mantener. Charlize Theron y Selena Gómez han sido vistas luciendo este look.

Las capas le añaden volumen al cabello (@charlizeafrica)

Aquí te doy detalles del bob texturizado, a que tipo de rostro y de cabello le viene mejor.

Capas ligeras: las capas se distribuyen de manera uniforme para crear volumen y movimiento, especialmente en las puntas. Textura: se utiliza una técnica de corte con tijeras de entresacar o navaja para lograr una textura desordenada y natural.

Forma de rostro: es ideal para caras ovaladas, cuadradas y en forma de corazón. Las capas y la textura ayudan a suavizar los rasgos fuertes y añaden equilibrio al rostro.

Tipo de cabello: funciona mejor con cabellos de textura fina a media, ya que las capas añaden volumen y cuerpo. También puede adaptarse a cabellos gruesos con la técnica adecuada.

La textura genera que el look se vea más natural (@charlizeafrica)

Para lograr este look te recomiendo que uses una crema para peinar y seques con secadora, le puedes agregar textura usando una rizadora y finalizando con texturizing spray.

Colores de pelo

1. Rubio mantequilla

El rubio mantequilla ha sido el color estrella de la temporada. Este tono cálido y cremoso, que combina matices dorados y beige, ha sido la elección favorita de muchas celebridades como Margot Robbie y Gigi Hadid. Es un color que ilumina el rostro y añade un toque de elegancia y suavidad.

Este color contribuye a la iluminación de los rasgos, además de aportar cierta calidez (REUTERS/Mike Blake)

El color rubio mantequilla es un tono suave que complementa mejor a las personas con tonos de piel cálidos y neutros. Esto incluye:

Pieles cálidas : personas con subtonos dorados, melocotón o amarillos. Estos se ven favorecidos por el rubio mantequilla, ya que realza su calidez natural.

Pieles neutras: aquellos con una combinación equilibrada de subtonos cálidos y fríos también pueden llevar bien este color, ya que se adapta a su versatilidad.

2. Cobre intenso

El cobre en tonos intensos ha tomado protagonismo, con su vibrante mezcla de rojo y naranja que aporta un brillo espectacular. Celebridades como Jessica Chastain, Emma Stone y Sophie Turner han optado por este color, que añade calidez y personalidad.

El intenso y brillante color fue uno de los más vistos en lo que va del año (@jessicachastain)

El color cobrizo intenso que complementa especialmente bien a los siguientes tonos de piel:

Pieles cálidas : personas con subtonos dorados, melocotón o amarillos. El cobrizo intenso realza y complementa la calidez natural de la piel.

Pieles oliva: aquellas con subtonos verdes o amarillos. Este color acentúa los matices naturales y proporciona un brillo saludable y vibrante.

Peinados

1. Ondas despeinadas

Las ondas despeinadas continúan siendo una tendencia fuerte en 2024. Este estilo, que evoca un look playero y natural, ha sido popularizado por figuras como Jennifer Lawrence y Blake Lively. Es perfecto para cualquier ocasión, desde una salida casual hasta una alfombra roja.

Las ondas desordenadas no solo aportan un look relajado, sino que son ideales para cualquier tipo de evento (@blakelively)

Para crear ondas despeinadas, necesitas las herramientas y productos adecuados para lograr un estilo natural y duradero. Aquí te dejo una lista de lo que necesitarás:

Herramientas:

Rizador de barril ancho: un rizador con un barril de 1.25 a 1.5 pulgadas es ideal para crear ondas sueltas.

Plancha de pelo: para añadir textura y suavizar las ondas.

Cepillo de paleta: para desenredar y suavizar el cabello antes de estilizar.

Pinzas para secciones: para dividir el cabello en secciones manejables durante el rizado.

Productos:

Protector térmico: para proteger el cabello del daño por calor.

Spray texturizante: añade volumen y una textura despeinada.

Mousse o gel suave: proporciona fijación ligera y volumen.

Laca de fijación flexible: mantiene las ondas en su lugar sin apelmazar el cabello.

Es importante utilizar un protector térmico antes de aplicarle calor al cabello (@roccodonnaprofessional)

Procedimiento:

Preparar el cabello: aplica protector térmico y mousse/gel sobre el cabello húmedo. Seca el cabello con un secador. Crear las ondas: usa el rizador o la plancha para crear ondas sueltas. Riza en diferentes direcciones para un look más natural. Añadir textura: aplica spray texturizarte para dar volumen y textura despeinada. Fijar el estilo: termina con una laca de fijación flexible para mantener las ondas en su lugar durante todo el día.

Siguiendo estos pasos y utilizando los productos y herramientas adecuados, podrás lograr unas ondas despeinadas perfectas.

2. Coletas altas

Las coletas altas y pulidas han vuelto con fuerza. Este peinado, que puede ser adornado con accesorios brillantes o trenzas finas, ha sido una elección recurrente para eventos formales. Ariana Grande y Bella Hadid han demostrado que una coleta alta puede ser tanto elegante como atrevida.

Este peinado puede ser perfecto para acontecimientos más formales ya que es elegante y duradero (@arianagrande)

Para crear coletas altas perfectas, necesitas las herramientas y productos adecuados. Aquí tienes una guía:

Herramientas:

Cepillo de paleta: para desenredar y suavizar el cabello.

Peine de cola: para separar el cabello y crear secciones limpias.

Gomas elásticas: de buena calidad para asegurar la coleta sin dañar el cabello.

Cepillo para pulir: con cerdas suaves para suavizar el cabello en la coleta.

Productos:

Gel o crema de peinado: para controlar el frizz y mantener el cabello suave.

Spray de fijación fuerte: para asegurar que la coleta se mantenga en su lugar todo el día.

Sérum: para añadir brillo y suavidad al cabello.

Spray de textura: para dar cuerpo y levantar las raíces si necesitas más volumen en la coleta.

El sérum capilar puede brindarle brillo y suavidad al pelo (@roccodonnaprofessional)

Procedimiento:

Preparar el cabello: aplica gel o crema alisadora y peina el cabello para eliminar enredos. Levantar la coleta: usa el peine de cola para crear una coleta alta y asegúrala con una goma elástica. Pulir el look: usa el cepillo para pulir para alisar cualquier cabello suelto y aplica spray de fijación fuerte. Finalizar: añade un poco de sérum o aceite capilar para dar brillo y un toque final de polvo voluminizador en las raíces si necesitas más volumen.

Accesorios para el cabello

1. “Coquette”

Por excelencia el primer semestre del año se lo lleva la tendencia “coquette”, es un estilo de moda inspirado en la coquetería y el romanticismo clásico. Se caracteriza por elementos femeninos y elegantes como encajes, volantes, lazos, y colores suaves como el rosa pastel y el blanco. Este estilo evoca una estética vintage, reminiscentes de épocas pasadas, y se centra en la delicadeza y la sofisticación. Los accesorios suelen incluir perlas, guantes y sombreros. Celebridades como Taylor Swift y Lana Del Rey, pueden ser vistas adoptando este estilo para expresar una apariencia delicada, refinada y romántica.

El estilo "coquette" fue furor en la primera mitad del 2024 y se basa en una estética femenina vintage (@honeymoon)

2. Diademas y bandanas

Las diademas anchas y las bandanas coloridas han sido un accesorio imprescindible en la primera 2024. Estos accesorios no solo añaden un toque de estilo, sino que también son prácticos para mantener el cabello en su lugar. Olivia Palermo y Rihanna han mostrado cómo integrar estos elementos en looks diarios y de alta moda.

3. Clips y broches

Los clips y broches decorativos, especialmente aquellos con perlas y piedras, han sido una tendencia destacada. Estos pequeños detalles pueden transformar un peinado simple en algo mucho más elaborado y elegante. J Lopez, Dua Lipa y Lily Collins han lucido estos accesorios con gran estilo.

Los clips y broches le agregan un extra a cualquier peinado (@jlo)

Productos estrella

Bond builders en cuidado del cabello

Qué son: los bond builders son productos avanzados diseñados para reparar y fortalecer el cabello dañado a nivel molecular. Son especialmente útiles para cabellos tratados químicamente, como los teñidos, decolorados o permanentados.

Tecnología: esta tecnología trabaja reconstruyendo los enlaces de disulfuro en la estructura del cabello. Estos enlaces son esenciales para la fuerza y la integridad del cabello, y pueden romperse debido a tratamientos químicos, calor y daño mecánico.

Beneficios:

Explorando Tendencias: Mujer se corta el pelo con estilo en un salón de belleza. La estilista crea un look moderno y cuidado, fusionando moda y estética con maestría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reparación profunda : repara daños desde el interior.

Fortalecimiento : mejora la resistencia del cabello a futuros daños.

Suavidad y brillo: resulta en un cabello más manejable y brillante.

Nosotros en Rocco Donna Professional, no nos podíamos quedar atrás en la tendencia y lanzamos nuestro Fiberbond Molecular Hair Recovery System, un reparador de los enlaces de la fibra capilar que da resultados inmediatos, desde la primera aplicación.

Así, que aquí lo tienen, la primera mitad de 2024 ha sido un periodo de exploración y reinvención en el mundo del cabello. Desde cortes audaces y colores vibrantes hasta peinados prácticos y accesorios llamativos, productos con nuevas tecnologías que de verdad funcionan. Las tendencias han ofrecido algo para todos los gustos. Como estilista de celebridades, es emocionante ver cómo estas tendencias continúan evolucionando y cómo cada persona las adapta a su estilo personal. Ahora vamos a ver como pinta la segunda mitad del 2024.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1