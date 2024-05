Crónica del Granada - Real Madrid, 0-4

El Real Madrid goleó sin piedad (0-4) al Granada en la jornada 35 de LaLiga EA Sports celebrada en el Nuevo Los Cármenes, con un doblete de Brahim como actuación destacada además de la portería a cero de un Thibaut Courtois que puede soñar con recuperar su sitio para la final de Liga de Campeones. La tarde en Granada empezó ya torcida para los locales, con la noticia del descenso matemático por la victoria poco antes del Mallorca. Con Los Cármenes lleno, el equipo nazarí no pudo ocultar la depresión en su juego y, pese a que el Madrid tampoco se motivó en exceso, el campeón de Liga impuso sus galones. Carlo Ancelotti rotó a todo el equipo con respecto al del miércoles contra el Bayern de Múnich, salvo a Rüdiger, y a los visitantes les faltó algo de intensidad atrás. El Granada tuvo sus llegadas por banda y alguna encontraron Lucas Boyé y Uzuni. Sin embargo, los de José Ramón Sandoval tampoco mordieron y el Madrid trianguló con peligro, necesitando poco para marcar. Así, el cambio de ritmo de Brahim destrozó siempre que quiso a los locales, empezando con el 0-1 de Fran García en el minuto 38. El ex del Rayo celebró su primer gol en Liga con los blancos y, antes del descanso, hizo de asistente a Arda Güler. Al Granada la papeleta le empezó a pesar pronto, pese a su buena cara las últimas semanas demostrando que iban a pelear hasta el final. Ese ánimo no estuvo ya contra un Madrid que golpeó de nuevo nada más reanudarse el partido. Brahim se giró en el centro del campo y enfiló hasta la meta rival: recorte y gol. Una nueva demostración de calidad del malagueño, reclamando un sitio en la final de la Champions el próximo uno de junio contra el Borussia Dortmund. Los de Ancelotti, que este domingo celebrarán en la capital su título de Liga, tienen la 'Decimoquinta' en mente y, hasta entonces, cada partido será un buen entrenamiento. El de Los Cármenes se lo tomó en serio sobre todo el ex del Milan, un Brahim que firmó también el cuarto en una pared con Modric casi en área pequeña. El Granada pedía el final a gritos, mientras el Madrid, con Joselu enchufado tras su doblete ante el Bayern para salvar la semifinal, no dejó de intentarlo. En Wembley también quiere estar un Courtois que dejó la segunda portería a cero en dos partidos tras su larga lesión, pero lo cierto es que el belga apenas tuvo trabajo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GRANADA, 0 - REAL MADRID, 4. (0-2, al descanso). --ALINEACIONES: GRANADA: Batalla; Bruno Méndez (Ricard Sánchez, min.74), Piatkowski, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz (Hongla, min.53), Gumbau (Villar, min.53), Pellistri, Jozwiak (Callejón, descanso); Lucas Boyé y Uzuni (Melendo, min.81). REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger (Nacho, min.70), Fran García; Camavinga, Ceballos, Modric (Kroos, min.70), Güler, Brahim y Joselu. --GOLES: 0 - 1, min.38, Fran García. 0 - 2, min.45+2, Güler. 0 - 3, min.49, Brahim. 0 - 4, min.58, Brahim. --ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó a Boyé (min.25) y a Gumbau (min.45) por parte del Granada. --ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.