Sofía Cristo, zasca a su hermano Ángel tras sus duras palabras hacia su madre en 'Supervivientes'

Todavía en una nube tras la reciente visita de Ana Herminia y su boda por el rito garífuna en 'Supervivientes', Ángel Cristo ha hecho balance de su 'sí quiero' y ha sentenciado su relación con Bárbara Rey al dejar claro que ni siquiera los 50 días que lleva en Honduras le han hecho cambiar de opinión sobre su madre, de la que no quiere saber absolutamente nada: "No la he echado de menos ni la voy a echar de menos, por supuesto que no. Yo ya dije que había cortado el cordón umbilical en ese sentido y para esa persona yo no tengo ni una sola lágrima más" ha confesado cuando Carlos Sobera le ha preguntado si había extrañado a la vedette en su gran día. Unas durísimas declaraciones con las que Ángel ha sentenciado su relación con su progenitora, y a las que ya ha reaccionado Sofía. Y aunque no ha querido comentar qué le parece que su hermano haya dicho que ya no le quedan lágrimas que derramar por su madre, sí se ha posicionado con la artista: "¡Feliz día de la madre!" ha exclamado la Dj haciendo referencia al Día de la Madre que se celebrará este domingo, y que todo apunta a que celebrará con Bárbara. Muy seria, sin embargo, ha preferido no decir qué le parece que el padre de Ana Herminia, Ricardo Illas, haya echado en cara a Ángel "que tiene que tener un poquito más de raza" y le haya "exigido que conserve su comportamiento de tío y sea un caballero" con su hija. "Buenas tardes, hasta luego" ha esquivado Sofía, desmarcándose de su hermano y de su paso por el concurso una vez más.