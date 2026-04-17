Estrenan un cortometraje dedicado a Fernando Botero en el aniversario 94 de su nacimiento

Bogotá, 17 abr (EFE).- El cortometraje 'Gracias Botero', sobre la despedida al maestro colombiano Fernando Botero tras su fallecimiento el 15 de septiembre de 2023, será estrenado este domingo 19 de abril, fecha en la que el artista hubiese cumplido 94 años.

La producción de 30 minutos recorre los funerales de Estado que recibió Botero en Bogotá y Medellín, su ciudad natal, durante una semana y su posterior entierro en la ciudad italiana de Pietrasanta, donde residía y desarrolló su trabajo artístico en sus últimos años de vida.

La Fundación Fernando Botero explicó que este cortometraje busca dar una "mirada vibrante y emotiva al funeral y la celebración de la vida" del artista.

El documental fue filmado en Bogotá, Medellín y Pietrasanta bajo la mirada de sus tres hijos, quienes resaltan el impacto artístico y filantrópico del escultor colombiano y consideran que "el amor recíproco entre Fernando Botero y su país" es el corazón de este trabajo.

"'Gracias Botero' recoge el momento más conmovedor de nuestras vidas: el regreso de mi padre a Colombia para su despedida. Fue un homenaje profundamente sentido, donde el país entero pudo acompañarlo. Miles de personas no solo fueron a despedir al artista, sino a alguien a quien querían y admiraban de verdad", dijo Juan Carlos Botero Zea, hijo del pintor.

Botero Zea contó que le impactó la "multitud bulliciosa" de Medellín que fue a despedir a su padre y que comenzó a cantar el himno de Antioquia frente a la catedral de la ciudad, al igual que la gente que se acercó hasta el cementerio de Pietrasanta.

El cortometraje fue dirigido por el cineasta canadiense-irlandés Don Millar, quien ya contó la vida y la obra del maestro colombiano en 2018 en el documental 'Botero', que muestra en una hora y 22 minutos toda su trayectoria.

El maestro colombiano Fernando Botero fue uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo y moderno del mundo con las figuras voluminosas, "no gordas" como le gustaba aclarar, que solía pintar y esculpir.

Sus obras están repartidas por decenas de ciudades del mundo, pero el hito que marcó su universalidad ocurrió en 2015 y 2016 cuando realizó su primera exposición íntegra y retrospectiva en escenarios como el National Museum of China de Pekín y el China Art Museum de Shanghái.

El Museo Botero, que guarda la colección más completa de su obra, fue creado en 1998 con la donación que hizo el artista al Banco de la República de 123 obras de su autoría y 87 de artistas internacionales. EFE