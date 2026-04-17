Fiscalía de Ciudad de México investiga posible feminicidio de joven que buscaba trabajo

Ciudad de México, 17 abr (EFE).- La Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación por el feminicidio de una joven de 21 años, reportada como desaparecida desde el pasado miércoles, y quien fue hallada sin vida este viernes, al interior del edificio donde fue vista por última vez.

El anuncio de la Fiscalía capitalina ocurre luego de que familiares de la joven, identificada como Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, se manifestaran y bloquearan un avenida en la alcaldía Benito Juárez, justo frente al edificio ubicado en la céntrica avenida Revolución, a donde la mujer acudió en busca de trabajo.

Según los familiares, quienes acudieron ante las autoridades para reconocer el cuerpo, la denuncia por la desaparición de la joven la presentaron el mismo miércoles, y señalaron a las autoridades de haberles informado que iniciarían la búsqueda después de 72 horas de la desaparición.

Además, aseguraron, les negaron el acceso a cámaras de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México y les pidieron dinero para acelerar las investigaciones.

Tras el hallazgo, la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó la muerte de Edith Guadalupe. "Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos".

"Hacemos un llamado a la Fiscalia CDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia", añadió en una publicación en redes sociales.

La Fiscalía capitalina emitió un comunicado en el que señaló que había iniciado la "investigación por feminicidio" tras la localización sin vida de la joven.

Explicó que tuvo conocimiento de la desaparición de Edith Guadalupe, ayer jueves y que "activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes".

Relató que como parte de las diligencias realizadas "se logró establecer la última ruta conocida de la víctima, incluyendo su traslado a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez", donde se llevaron a cabo las pesquisas, análisis de videograbaciones y procesamiento de indicios.

En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte se investiga como feminicidio.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6.781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

Apenas el pasado martes, el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, por iniciativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito en todo el país.

La iniciativa busca homologar el tipo penal, unificar protocolos de investigación y establecer penas de 40 a 70 años de prisión, así como investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio. EFE