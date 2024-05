Fritz: "Pude hacerlo mejor pero Rublev fue superior esta vez"

Madrid, 3 may (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz, eliminado de las semifinales del Masters 1000 de Madrid, reconoció el mejor juego del ruso Andrey Rublev que se clasificó para la final tras ganar en dos sets y en solo hora y cuarto.

"Podría haberlo hecho mucho mejor aunque él fue mejor. Hay que reconocer y dar mérito a Andrey Rublev. Sirvió muy bien, hizo muchos primeros servicios. Me sacó de la pista. Jugar en Madrid me viene bien. Juego bien pero creo que mi tenis se siente mejor en la pista 2, la Arantxa sánchez Vicario y en el Estadio 3. Es más rápido. la pista central es más lenta", apuntó el estadounidense.

Fritz acude ahora a Roma donde pueden ser bajas el español carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner o el ruso Daniil Medvedev que salieron de Madrid con diversas dolencias.

"No sé si en Roma seré uno de los favoritos para ganar pero creo que estoy jugando mejor en tierra. Puedo ser una persona a tener en cuenta en el sorteo y ahí ya ver hasta donde puedo llegar. Pero bueno, solo necesito seguir jugando bien", añadió Taylor Fritz que lamentó el nivel bajo en el saque en la semifinal ante Rublev.

"Debería haber sacado mejor. He sacado muy bien toda la semana y esta vez no o hice tanto. Estoy progresando en tierra y también en el saque en tierra. No me sentí cómodo con el servicio hoy. Andrey sacó muy bien y yo, no tanto. Es algo que tengo que controlar", reconoció. EFE

