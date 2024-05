Ana Peleteiro o Koke Resurrección presumen de familia feliz en el ultimo partido de Alcaraz

Tan solo unas horas después de la despedida más emotiva a Rafa Nadal tras su derrota en el Mutua Madrid Open de tenis, Carlos Alcaraz decía también adiós al torneo madrileño tras su derrota frente a Andrey Rublev. Como ha sucedido durante cada uno de sus partidos en el Master 1000 de Madrid, Carlitos contó con el apoyo de muchos rostros conocidos que no quisieron perderse su último partido. Mostrándole su apoyo incondicional a Alcaraz, los deportistas David Villa, Luka Modric o Raúl González Blanco no se perdieron la cita sentados en uno de los palcos de la Caja Mágica. Por su parte, Koke Resurrección disfrutó del encuentro en compañía de su mujer, Beatriz Espejel y su hijo mayor, Leo. Muy cercanos y cariñosos durante todo el encuentro vimos al futbolista Kepa Arrizabalaga y a su mujer Andrea Martínez. Aprovechando cada uno de los descansos del partido, la pareja compartió muestras de cariño y miradas de complicidad demostrando que están en uno de los momentos más dulces de su relación. La actriz Cayetana Guillén Cuervo o la influencer Marta Díaz también demostraron que son grandes seguidoras de Carlitos sin perder detalle de lo que sucedía en la pista. Habitual en este tipo de eventos deportivos, Ana Peleteiro no se quiso perder el encuentro presumiendo de familia unida y feliz. La deportista española disfrutó de la compañía de su marido, Benjamin Campaoré, que cargó con su hija en brazos durante gran parte del encuentro. Compaginando a la prfección su vida deportiva con su faceta más pública, Peleteiro ha logrado hacerse un hueco entre algunas de las 'influencer' más conocidas de nuestro país acumulando más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.