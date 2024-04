Doncic: "Teníamos que demostrar que podemos jugar contra ellos"

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Luka Doncic se mostró este martes muy satisfecho por el triunfo de los Dallas Mavericks en Los Ángeles contra los Clippers (93-96) con el que los texanos empataron la serie (1-1) y les arrebataron el factor cancha.

"El primero no fue nuestro mejor partido así que teníamos que venir aquí y demostrar que podemos jugar contra ellos", dijo un agotado Doncic a la retransmisión de la cadena TNT nada más terminar el encuentro.

Cuestionado sobre su intensidad y su esfuerzo físico también en defensa, un aspecto de su juego a menudo criticado, el balcánico dijo que en los 'playoff' el juego es "diferente".

"También me siento orgulloso de mi defensa. Siempre van a decir eso (que no es bueno en defensa) los 'haters' (odiadores), pero está bien: estoy aquí disfrutando de jugar al baloncesto, es lo que he querido hacer toda mi vida así que solo disfruto haciendo esto", afirmó.

Tras una actuación decepcionante en el primer partido, los Mavericks vencieron un duelo afilado de grandes defensas y pobres ataques.

Doncic, frustrado a veces pero también letal en los momentos clave, terminó con 32 puntos (11 de 26 en tiros de campo, 5 de 14 en triples), 6 rebotes y 9 asistencias. Imprescindibles fueron también Kyrie Irving (23 puntos y 6 rebotes) y P.J. Washington (18 puntos y 6 rebotes).

En los Clippers, James Harden (22 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) y Paul George (22 puntos) fueron los más productivos mientras que Kawhi Leonard, que no jugaba desde el 31 de marzo por una misteriosa lesión en la rodilla, sumó 15 puntos y 7 rebotes en su regreso.

Los dos próximos partidos de esta primera ronda del Oeste se disputarán el viernes y el domingo en Dallas.