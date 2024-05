Sergi Roberto: "Me voy muy cabreado, he pedido perdón al equipo"

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El centrocampista Sergi Roberto admitió su error en la acción que supuso el empate del Girona al errar un pase y admitió que se va de Montilivi "muy cabreado" y después de "haber pedido perdón al equipo".

En declaraciones a Dazn, Sergi Roberto comentó que el Barcelona se ha ido del partido con el 2-2: "Me da mucha rabia. Ha sido un error mío, me voy muy cabreado, he pedido perdón al equipo porque estábamos haciendo un trabajo enorme, estábamos haciendo un muy buen partido. No nos merecíamos este resultado, nos vamos enfadados".

Insistió el centrocampista que hasta ese momento, el Barça tenía el partido controlado. "Estábamos dominando, teniendo el balón. Creo que en la segunda parte habíamos tenido bastantes ocasiones para rematar el partido, pero a partir del empate, ellos se han sentido cómodos en estas transiciones, se han puesto después por delante, lo hemos intentado, pero no hemos podido", dijo.

Por todo ello, Sergi Roberto comentó que los jugadores barcelonistas están "dolidos", porque consideran que el resultado ha sido "injusto". "Hemos estado muy bien hasta el empate y ahora jodidos", dijo.

Sergi Roberto admitió que con este resultado, que sitúa al Barcelona tercero, un punto por debajo del Girona, los azulgrana ya no dependen de sí mismos en los cuatro partidos que restan. "Tenemos que ganar y esperar algún pinchazo del Girona", recordó.