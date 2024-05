La UNRWA alerta de las consecuencias "devastadoras" para los civiles de una ofensiva de Israel en Rafá

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha recalcado este lunes de que una ofensiva militar de Israel contra la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, "significará más sufrimiento y muerte para los civiles" y ha alertado de que las consecuencias serían "devastadoras". "Una ofensiva israelí contra Rafá significaría más sufrimiento y muerte para los civiles. Las consecuencias serían devastadoras para 1,4 millones de personas", ha dicho, en referencia a la actual población de la ciudad, en su mayoría integrada en la actualidad por desplazados desde otras zonas del enclave palestino. Asimismo, ha recalcado que "no evacuará" a su personal de la ciudad. "La agencia mantendrá presencia en Rafá mientras sea posible y seguirá entregando ayuda vital a la gente", ha zanjado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Poco antes, el Ejército de Israel ha pedido a los palestinos abandonar "inmediatamente" los barrios de la zona oriental de la ciudad de Rafá, situada en la frontera con Egipto, ante una inminente ofensiva en la que las tropas israelíes "usarán una fuerza extrema contra organizaciones terroristas" en las zonas residenciales. La directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí, ha resaltado que "a los civiles de Rafá no se les esta 'evacuando'". "Se les esta de nuevo desplazando a la fuerza. No hay ningún lugar seguro en Gaza", ha subrayado a través de su cuenta en X. Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha pedido al Ejército "entrar hoy en Rafá y derrotar al enemigo", tras expresar sus condolencias a las familias de los tres militares muertos el domingo en un ataque con proyectiles contra una zona situada cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom. "El retraso a la hora de entrar en Rafá y la pérdida de control de bienes estratégicos en la Franja daña al Estado de Israel, daña los objetivos de la guerra, daña las posibilidades de lograr el retorno de los secuestrados y nos cuesta mucha sangre", ha argumentado. La comunidad internacional se ha opuesto tajantemente a esta operación, sobre la que las autoridades israelíes llevaban advirtiendo desde hace semanas, debido a que sirve de refugio para cerca de 1,4 millones de palestinos que han huido desde otras zonas del enclave. Incluso Estados Unidos, su mayor aliado, ha mostrado su reticencia al plan israelí al considerar que no había forma segura de llevar a cabo esta campaña de evacuación, aunque no se ha pronunciado sobre este nuevo anuncio.