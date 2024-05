Estados Unidos ordena la evacuación de la población de Houston ante una "ola de inundaciones"

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado este viernes la evacuación obligatoria del área metropolitana de Houston, la ciudad más poblada del estado de Texas, ante una "ola de inundaciones" ocasionada por las lluvias torrenciales de los últimos días. "Hemos tenido una semana dura, pero vamos a superar los próximos días juntos. Lo que vamos a ver esta noche y el fin de semana no será el huracán Harvey, pero vamos a ver impactos significativos. En este momento, la gente en las zonas afectadas debe prepararse para permanecer donde están en los próximos dos o tres días o salir", ha explicado en un comunicado la jueza del Condado de Harris, uno de los 254 condados del estado de Texas al que pertenece la ciudad de Houston. "Los residentes que no evacúen las zonas amenazadas serán 'blancos fáciles", ha advertido. Además, ha dicho, estas personas se encontrarán en "una situación de mucha vulnerabilidad", ya que "amenazan las vidas y las propiedades". Está en peligro "una parte importante de los 7,3 millones de personas" que residen en el área metropolitana de Houston, ha recogido la agencia de noticias Bloomberg. "La amenaza continúa y va a empeorar", ha añadido Hidalgo en alusión a las lluvias torrenciales que en los últimos días han desbordado el río San Jacinto, que fluye entre el lago Houston y el golfo de México. El peligro se extiende al menos media milla (0,8 kilómetros) fuera de las orillas del río, ha precisado, advirtiendo de que no se trata de la "típica" crecida del río, sino que se enfrentan a una situación "catastrófica". Las inundaciones generalizadas de los últimos días han provocado el cierre de carreteras y escuelas. Además, según Hidalgo, el nivel de aumento de agua previsto afectará las estructuras elevadas y puede aumentar hasta alcanzar los tejados o las líneas eléctricas.