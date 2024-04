Íñigo Quintero estrena su primer EP, 'Es solo música'

Tras convertirse en el artista número 249 más escuchado del mundo y lograr llevar su canción 'Si no estás' al número 1 global después de hacerse viral en Tik Tok, el gallego Íñigo Quintero, estrenaba su primer EP de debut este viernes 19 de abril, aunque no cree que vaya a "volver a tener" un éxito así. El cantante confesaba a Europa Press que "hay que tener claro desde el primer momento, que un éxito así no creo que lo vaya a volver a tener. Ojalá que sí" ya que "esto no es, sacas una canción y ya todo va a ir igual. Es verdad que da un poco de vértigo y un poco de presión, entre comillas". En ese sentido, Quintero ha reconocido que esa presión le ha hecho que se pregunte si 'Es solo música', el trabajo que ha presentado este viernes, es "suficiente", y que le haya afectado a la hora de componer. En cuanto a 'Si no estás', publicada un año antes de llegar al número 1 de la lista de Spotify a nivel global y superando a artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, o Karol G , Quintero asegura que no tiene "ni idea" de cómo pasó y achaca esa subida a "las redes sociales". Aunque este tema fue adoptada en redes sociales como una canción de amor, desamor, y sobre espiritualidad y religión, su autor ha asegurado que no le gusta hablar sobre de qué van sus canciones, y prefiere que "cada uno le dé el significado que quiera". "Una de las claves de que se haya hecho tan masivamente conocida es que tenga tantas interpretaciones. Porque cada uno lo lleva a su sitio y le da el valor que quiera. A mí me parece genial todas", confesaba el artista.