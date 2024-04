Sainz cree que la maniobra "optimista" de Alonso acabó costándole el esprint a ambos

(Añade declaraciones de su compañero de equipo, Charles Leclerc)

Shanghái (China), 20 abr (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) acusó a su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) de llevar a cabo una maniobra "un tanto optimista" que acabó "costándole" la carrera al esprint del Gran Premio de China a ambos, un incidente por el que tuvieron que declarar ante los comisarios.

"He atacado a Fernando (Alonso) y le he conseguido pasar bien, pero él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela que al final le ha costado la carrera a él y a mí porque he cogido bastante daño, y a partir de ahí me he ido para atrás", explicó en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Sainz lamentó el toque con el asturiano: "Es una pena porque podríamos haber luchado por el podio sin ese incidente".

El piloto de Ferrari aseguró que "nadie está contento" con el resultado, una quinta posición que le entrega cuatro puntos, y explicó su estrategia de atacar al a la postre ganador, el holandés Max Verstappen (Red Bull): "Sabía que si le pasaba podía intentar ganar, me la he jugado".

"En las tres primeras vueltas he intentado pasar a Max, pero quizá he desgastado demasiado el neumático", apuntó Sainz, que tras no lograr batir al vigente campeón mundial guardó precisamente rueda detrás de Alonso.

Sainz también tuvo un 'toque' con su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien llegó a quejarse por radio de que el español estaba "peleando más" con él que con el resto de pilotos.

Tras la carrera, también en declaraciones a DAZN, el monegasco afirmó que "Carlos ha ido un poco al límite": "Es un piloto muy inteligente y creo que después de la carrera entenderá que ha sido demasiado agresivo. Es algo que hablaremos, como cuando yo he sido un poco más agresivo".

La cita de Shanghái -la primera en el país asiático tras cinco años de ausencia- es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Tras la carrera al esprint, esta tarde -entre las 15.00 y las 16.00 hora local (las 07.00 y las 08.00 GMT)- se celebrará la sesión clasificatoria para la carrera completa de este domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa. EFE

