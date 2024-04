Machado solicita reunión de la plataforma opositora, incluido Rosales, para tantear opciones en Venezuela

La teórica candidata unitaria de la oposición a las elecciones presidenciales de Venezuela, María Corina Machado, ha solicitado una reunión de toda la Plataforma Unitaria, para tantear las distintas opciones frente al chavista Nicolás Maduro, lo que implica al gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, que sí pudo inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dos de los partidos que conforman la Plataforma Unitaria, Voluntad Popular y Primero Justicia, han asegurado en redes sociales que la solicitud se presentó el 10 de abril, sin que Rosales haya aceptado o declinado la solicitud, sobre la que tampoco se ha pronunciado públicamente Machado. El coordinador del Consejo Político Internacional de Machado, Antonio Ledezma, sí ha matizado en declaraciones a Europa Press que la política ha planteado verse "con toda la Plataforma Unitaria, incluido Rosales", descartando por tanto que sea un encuentro "por separado" entre ambos. "Ella sostiene la candidatura de Corina Yoris y la lucha para que tengamos verdaderas elecciones competitivas", ha explicado Ledezma, en alusión a la sustituta planteada ante el mantenimiento de la inhabilitación política de Machado, vencedora de las primarias de octubre. Un Nuevo Tiempo, la formación que lidera el gobernador, ha querido sin embargo "precisar" que no han recibido "invitación formal alguna", más allá de las "versiones ventiladas" en redes sociales. Sí se han mostrado en cualquier caso dispuestos a conversar "de manera franca" con Machado. "Insistimos en que a 105 días de la elección presidencial, urge encontrar una solución que nos permita avanzar sin dilaciones hacia la gran victoria y al gran reencuentro del pueblo venezolano", ha destacado Un Nuevo Tiempo en su cuenta de la red social X. La inhabilitación política decretada sobre Machado a mediados de 2023 y la decisión de las autoridades chavistas de no levantársela obligó a la oposición a buscar a última hora una sustituta, Corina Yoris, que tampoco pudo inscribirse en el plazo estipulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), supuestamente por un bloqueo de las tarjetas de la Plataforma Unitaria. La Plataforma logró inscribir a un aspirante menor, Edmundo González Urrutia, con la esperanza de sustituirlo en algún momento, mientras que la candidatura de Rosales, crítico con Moduro pero ajeno al principal bloque opositor, también se fraguó en los últimos minutos antes de que concluyese el plazo. "GARANTÍAS" DE JUICIOS JUSTOS Ledezma ha defendido que Machado es una candidata "profundamente institucionalista" y está "comprometida a restablecer el Estado de Derecho". En este sentido, ha afirmado que, con ella, habrá "garantías" en los procesos judiciales cuando haya un "cambio profundo" y la salida del poder de Maduro. "Habrá juicios justos, procesos de investigación en el marco del debido proceso, y no como ocurre ahora", ha señalado el exalcalde de Caracas, que ha advertido de que es el propio Maduro quien está "cortando el pescuezo" a antiguos aliados como los exministros Tareck el Aissami o Rafael Ramírez.