Dani Fernández comparte su experiencia sobre su reciente paternidad: "Estamos intentando llevarlo lo mejor posible"

El pasado mes de diciembre, Dani Fernández se convertía en padre de Belice, su primera hija, fruto de su relación con Yarea Guillén. A pesar de que el artista intenta mantener al margen de los focos su vida privada, en diferentes ocasiones ha presumido en redes sociales de esta bonita etapa que está viviendo en su vida. El equipo de Europa Press ha hablado con el cantante, quien ha querido dar algunos consejos para aquellos que pronto van a convertirse en papás por primera vez: "No volverse loco, porque cuando eres primerizo, demasiada información, ¿no? Y no vienen con más manual de instrucciones, así que estamos intentando llevarlo lo mejor posible". Aunque sin duda alguna, lo importante es el apoyo mutuo en una relación, por lo que agradece el buen equipo que hace con su mujer: "La paternidad te cambia, pero yo creo que seguimos siendo muy naturales, tanto mi mujer como yo, y estamos intentando que la niña crezca lo más natural posible". Sus familiares han sido también un gran apoyo en estos momentos de su vida, por lo que valora enormemente su ayuda: "Tenemos una familia que nos ayuda mucho, con nuestras carreras, y yo creo que la niña tiene la música en la sangre". Entre risas, desvela que él cambia mejor los pañales: "Mi mujer te dirá que es mentira, pero yo creo que los cambio mejor, o sea, y más, les he cambiado más". Por otro lado, Dani Fernández ha reaccionado a la retirada temporal de Pablo Alborán: "¿En serio?". Defiende que alejarse de la música es necesario para poder recargar energías y volver con más fuerza: "Es que yo creo que es muy necesario, mentalmente sobre todo. Yo creo que es muy importante un descanso para que la mente también coja ganas a las cosas que nos gustan, porque es verdad que la música te gusta muchísimo, pero si estás todos los días pensando en ello, al final te puedes saturar. Yo creo que en todos los trabajos, quien nos esté viendo sabe que al final el descanso es muy importante". Reconoce que él no ha sentido la misma presión que su compañero pero entiende el sentimiento: "Bueno, algunas veces. Lo que pasa es que Pablo lleva más tiempo que yo, una presión distinta todavía a la mía, entonces yo creo que al final gente tan grande como Pablo es necesario en este tipo de tiempos y también por el público". Finalmente, ha comentado lo fan que es su madre de Isabel Pantoja: "A ver, mi madre es muy fan de Isabel Pantoja. En mi casa se ha escuchado mucho Isabel Pantoja porque mi madre es súper fan. Y entonces, bueno, es verdad que yo no soy fan, fan pero me conozco muchas canciones de Isabel Pantoja gracias a mi madre. Y además mi madre la cantaba mucho en los karaokes".