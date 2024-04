'Cholo' Simeone: "Mantener durante 90 minutos lo que se hizo en 70... es muy difícil"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, describió como "muy difícil" el hecho de "mantener durante 90 minutos" el ritmo y la imagen de los primeros 70, en alusión al desenlace de la ida de cuartos de final en la Liga de Campeones, ante un Borussia Dortmund que casi empató el 2-1 que por ahora da ventaja a los colchoneros. "Mantener durante 90 minutos lo que se hizo en 70... es muy difícil. Y es normal encontrarte en la Champions a un rival que genera lo que genera. Está claro que los cambios renovaron al Dortmund con mucha gente por afuera", dijo Simeone este miércoles desde el Cívitas Metropolitano. Así, el 'Cholo' se mostró cauto por este triunfo. "Me quedo con la sensación de haber ganado el primer partido, que ya eso es muy importante. Hicimos un partido creo que muy bueno, los chicos hicieron 65-70 minutos con un paso y un control importantes, y tuvimos luego otras dos ocasiones para marcar", recordó durante la rueda de prensa. "Justo después del 2-0, la de Griezmann con su pase a Morata; más la de Lino, en la que el portero hizo una parada increíble. Pero también es verdad que ellos con el cabezazo al final pudieron haber empatado. En ese escenario tuvimos la fortuna de no recibir el empate", añadió Simeone sobre el ultimísima remate de Julian Brandt al larguero. "Viendo los cuatro pratidos de cuartos, vemos que no es fácil ganar. Estamos contentos de haber ganado el nuestro y sabemos que ahora vamos a un campo donde va a ser difícil, ante un equipo que juega bien. Hoy con los cambios el Dortmund puso a gente fresca por las bandas y a gente muy alta en todos los sectores del campo", insistió el técnico argentino. Por otra parte, defendió a Álvaro Morata pese a la falta de puntería. "Álvaro tuvo, desde julio hasta enero, seis meses impresionantes; y hoy está atravesando un momento más difícil porque no está encontrando el gol. Pero está trabajando para lo que el equipo necesita; y en base a trabajar eso, el gol llegará", comentó el 'Cholo' en la sala de prensa. "Cuando gano, estoy contento. Me da buenas sensaciones cuando el equipo juega como jugó hoy, me pone contento", repitió antes de subrayar los 10 días transcurridos desde el partido liguero contra el Villarreal. "Hacía mucho que no estábamos jugando, pero hoy al empezar hicimos mucha presión, robamos bastante la pelota y obligamos al rival a no tener en la primera parte ocasiones de gol desde el juego", incidió. Igualmente dedicó elogios a Samu Lino. "Está creciendo partido a partido, está trabajando enormemente, tiene unas condiciones físicas espectaculares y necesitamos exigirle tener más gol porque lo tiene, porque lo vamos a trabajar y porque él lo va a sacar", argumentó. Por último, Simeone destacó "la alegría" de "poder competir en estas dos competiciones en este momento". "Eso nos genera un esfuerzo doble y una creativdad continua. Intentamos preparar cada temporada esperando que pasen estas cosas", admitió Simeone finalmente.