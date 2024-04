Un tribunal de apelaciones deniega la petición de Trump de retrasar el juicio por soborno

Un tribunal de apelaciones ha denegado este lunes la petición del expresidente de Estados Unidos Donald Trump de retrasar el próximo juicio por soborno para poder considerar si se cambia de lugar la sede, argumentando que el magnate no puede conseguir un jurado justo en Nueva York. La jueza Lizbeth González de la División de Apelaciones del estado ha emitido el fallo, sin dar explicaciones, después de que el equipo legal del exmandatario argumentara que era necesario detener el juicio porque "no se puede seleccionar un jurado imparcial en este momento basándose en exposición perjudicial previa al juicio". No obstante, este mencionado fallo afecta únicamente a la solicitud de retraso, no a la moción de cambio de sede, según ha informado la cadena de televisión estadounidense NBC. Los abogados de Trump, además, han señalado que han presentado un recurso contra la orden de silencio dictada por el juez Juan Merchán, que lidera el caso por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels'. En esta ocasión consideran que esta medida es inconstitucional, mientras que la selección del jurado no puede proceder de manera justa debido a la exposición del caso "abrumadoramente sesgada contra" el expresidente. La oficina del fiscal del distrito ha respondido que dicha exposición no se limita a Manhattan, argumentando que es mundial, en parte debido a los frecuentes comentarios de Trump sobre el caso, que trata de "avivar" la "propaganda". El expresidente Trump fue imputado por más de una treintena de cargos por falsificar registros comerciales para el pago secreto de 130.000 dólares --más de 120.000 euros-- a Clifford a fin de que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que ambos habrían mantenido en el pasado y que el magnate siempre ha negado. Los pagos en sí no suponen una ilegalidad, pero sí la forma en que los habría efectuado Trump, que habría requerido de la mediación de su entonces abogado Michael Cohen para ocultar los desembolsos a través del conglomerado empresarial liderado por el expresidente estadounidense.