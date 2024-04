Guterres felicita al Gobierno colombiano y al ELN por los "logros alcanzados" en las negociaciones de paz

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha felicitado este domingo tanto al Gobierno de Colombia como al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los "logros alcanzados" en unas negociaciones de paz que han "avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos", todo ello tras presentar un informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en el periodo que abarca entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024. "Felicito al Gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos. Hago un llamamiento a las partes para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia", reza el documento. De igual forma, Guterres ha elogiado a la población colombiana por su "valor y persistencia" a la hora de afrontar y resolver "asuntos profundamente arraigados" en la vida social y política del país, y les ha pedido que mantengan "la mirada fija" en alcanzar una paz duradera a través del diálogo. El jefe de la ONU también ha destacado que la implementación de un acuerdo de paz "tiene el potencial de establecer un estándar" respecto a futuros procesos tanto en Colombia como a nivel internacional. Guterres ha expresado que para "ello se requerirán acciones más rápidas e integrales" y que se empiecen sentir "de manera más tangible" las disposiciones de los acuerdos alcanzados hasta ahora en las diferentes rondas de las mesas de diálogo. El secretario general de Naciones Unidas tampoco se ha olvidado de las comunidades rurales y su sufrimiento "desproporcionado", y cuyos problemas deben ser abordados a través de una reforma rural teniendo en cuenta el "capítulo étnico" y las "disposiciones sobre género". "Las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas y las mujeres, los niños y las niñas que forman parte de ellas, siguen sufriendo de manera desproporcionada la violencia persistente y la falta de desarrollo en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente. (...) Insto al Gobierno y a todas las entidades con responsabilidades al respecto a que avancen con prontitud, ya que ha llegado el momento de una implementación satisfactoria y visible sobre el terreno", ha explicado. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. PROCESO CON EL EMC DE LAS FARC Guterres ve las conversaciones entre el Gobierno y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una oportunidad para "superar las dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones". Sin embargo, el informe no recoge los últimos acontecimientos ocurridos al respecto, y es que este mismo domingo el EMC ha pedido al Gobierno el restablecimiento del alto el fuego tras denunciar los continuos ataques del Ejército contra sus fuerzas, y han prometido acciones tanto contra las Fuerzas Armadas como contra otros cuerpos de seguridad estatales. "La implementación exitosa del Acuerdo Final está inextricablemente vinculada a los resultados de los esfuerzos en curso para resolver mediante el diálogo el conflicto armado que persiste en Colombia. Aliento firmemente a todas las partes a que se comprometan con estos procesos y aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz", ha manifestado Guterres. En ese sentido, ha instado al Gobierno a implementar medidas para ofrecer garantías de seguridad a la población colombiana, que tiene "expectativas" y que "desea ver resultados", y es que, en lo que va de año, al menos diez excombatientes han sido asesinados, mientras que 416 personas han muerto desde la firma del acuerdo, entre los que hay once mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos y 87 excombatientes. Datos de la OCHA recogen al menos 42 denuncias de homicidios contra defensores de Derechos Humanos Y líderes sociales. LA JEP COMO SISTEMA "INNOVADOR" Y "AMBICIOSO" Respecto a la jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, Guterres ha destacado que se trata de un mecanismo "innovador" y "ambicioso". "Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP", ha añadido.