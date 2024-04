Memphis Grizzlies retira el dorsal 33 de Marc Gasol

Los Memphis Grizzlies han retirado esta madrugada la camiseta con el número 33 del expívot español Marc Gasol, que vivió una de sus noches más emocionantes en el FedEx Forum, el pabellón donde jugó durante más de una década en la NBA (2008-2019), y sigue así los pasos de su hermano Pau, cuyo '16' fue retirado por Los Angeles Lakers el año pasado. Casi un año después de su retirada profesional y tres años más tarde de su último encuentro en la liga norteamericana, el de Sant Boi vio cómo su '33' ascendía a lo más alto del pabellón para quedarse al lado del '50' de su excompañero Zach Randolph, hasta ahora el único jugador de la franquicia que ostentaba tal honor. El exala-pívot no se perdió el homenaje al catalán, como tampoco sus excompañeros Tony Allen y Mike Conley, con los que formó el memorable 'Core Four', que llevó a los Grizzlies a la final de la Conferencia Oeste en 2013, año en el que Marc Gasol fue elegido mejor defensor de la NBA. Tampoco faltaron sus padres, Agustí y Marisa, ni su mujer, ni sus hijos, ni sus hermanos, Adrià y Pau, que también jugó en la franquicia de Tennessee (2001-2008) y que tiene retirado su '16' en Los Angeles Lakers. "Significa mucho ver a mi hermano recibir este honor por el legado que dejó en Memphis, estoy muy orgulloso de él. Desde el primer día marcó diferencias", señaló Pau. Y es que el mediano de los Gasol se convirtió en líder histórico de los Grizzlies en minutos jugados (25.917), partidos iniciados (762), tiros de campo anotados (4.341), tiros libres anotados (2.701), rebotes defensivos (4.624), rebotes totales (5.952) y tapones (1,135) y ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en partidos jugados (769), puntos (11,684), asistencias (2,639), rebotes ofensivos (1,318), 'dobles-dobles' (194) y 'triple-dobles' (5) y tercero en robos (708). "Todo el mundo en la ciudad se quedará para siempre con nosotros, eso significa mucho. Llegamos aquí en 2001, y vuestro apoyo constante y vuestro amor han sido infinitos", destacó Marc en su discurso. "Tengo que pedir disculpas a mis compañeros de equipo, a mis entrenadores, a veces sé que puedo ser un grano en el culo", bromeó. Además, tuvo un recuerdo especial para sus compañeros del 'Core Four' Randolph, Allen y Conley. "Cuando fui capaz de lograr el mayor objetivo como jugador de baloncesto, que es ganar el anillo de la NBA, esos tres chicos estaban justo ahí conmigo en la pista", dijo sobre el título conquistado con Toronto Raptors en 2019. La fiesta no pudo ser completa esta madrugada en el FedEx Forum, ya que posteriormente unos Grizzlies plagados de bajas, entre ellas la del ala-pívot español Santi Aldama, cayeron ante Philadelphia 76ers (96-116).