El OIEA confirma una explosión de un avión no tripulado en la planta nuclear de Zaporiyia

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el OIEA, ha confirmado la explosión este domingo de un avión no tripulado en la planta nuclear de Zaporiyia después de que las autoridades rusas de la central informaran de daños en un camión cerca de su cantina por un ataque ucraniano. El organismo no identifica la autoría del ataque pero sí menciona que sus expertos, que estaban visitando la instalación este domingo, fueron informados por las autoridades rusas de la detonación de un dron y que "tal detonación es consistente con las observaciones de el OIEA". "Insto a abstenerse de acciones que contradigan los cinco principios del OIEA y pongan en peligro la seguridad nuclear", ha solicitado el director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, en un mensaje publicado en las redes sociales. Las autoridades rusas de la central denunciaron horas antes un ataque ucraniano que constó de dos aparatos, el primero de los cuales se estrelló con una carga explosiva cerca de una cantina de la planta. La explosión provocó daños en un camión que descargaba alimentos, según la autoridad, mientras que un segundo avión no tripulado alcanzó el muelle de carga. No se tiene constancia de víctimas. Las autoridades denuncian que el ataque tuvo lugar 20 minutos después de la inspección del OIEA, que en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto el enorme peligro que representa un conflicto armado para la instalación.