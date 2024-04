Oscar Piastri marca el mejor tiempo de unos Libres 2 afectados por la lluvia

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, cuarta prueba del Mundial sobre el trazado de Suzuka, una sesión limitada a 13 pilotos por la lluvia que azotó al circuito asiático, con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completando el 'podio', mientras Carlos Sainz (Ferrari) solo dio tres vueltas y Fernando Alonso (Aston Martin) ni si quiera salió de su 'box'. La primera jornada del GP nipón arrancó con los Libres 1, en condiciones meteorológicas estables y con Red Bull comandando. El neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez fueron los más rápidos, registrando el campeón un tiempo segundo y medie mejor que el año pasado (1:30.956). Sainz les acompañó en el 'top 3' a solo dos décimas, mientras Alonso solo pudo ser séptimo. Antes de la segunda sesión empezó a llover tímidamente, aunque lo suficiente para que los equipos se pensaran mucho salir del 'box'. Y no fue hasta pasados 12 minutos cuando Hamilton estrenó la tanda, aunque solo para una vuelta de reconocimiento e instalación. Le siguió Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), también con medios, pero el asfalto estaba ya muy mojado y la intensidad de la lluvia creció. Acariciando la mitad de la sesión fue Piastri quien montó intermedios para reconocer y actualizar el estado del trazado. "No está tan mojado", fueron sus palabras, lo que animó a otros como Guanyu Zhou, Valtteri Bottas o Yuki Tsunoda, también con el neumático verde y tiempos por encima del 1:40. La lluvia amainó entonces, cuando la sesión ya se esfumaba, aunque di tiempo a montar blandos. Solo Piastri, con el mejor crono (1:34.72) y Hamilton, a medio segundo, apretaron con este compuesto, mientras Sainz y Leclerc apenas forzaron dadas las condiciones y los Red Bull ni salían a pista. Como un Fernando Alonso que decidió no jugársela cuando apenas quedaba tiempo de una segunda sesión de libres muy poco representativa. Tras el australiano y el británico, Leclerc, ya a cuatro segundos, fue el tercer mejor coche, mientras Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) y Ricciardo cerraban el 'top 5'. En esta sesión no pudo participar un Logan Sargeant (Williams) que tuvo un accidente en FP1, en un GP en el que monta el chásis que destrozó Alex Albon en Australia.