La UE advierte de que la apertura de un puerto y un paso "no es suficiente" para paliar la hambruna en Gaza

La Unión Europea ha advertido este viernes de que la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez, en el norte de la Franja de Gaza, como medida destinada a aumentar el flujo de ayuda humanitaria a la población gazatí "no es suficiente" para paliar la hambruna en el enclave palestino. "Tras la condena generalizada del asesinato de siete miembros de la ONG World Central Kitchen por parte de las Fuerzas Armadas de Israel y la creciente presión internacional, el Gobierno israelí abrirá algunos corredores para la ayuda humanitaria. No es suficiente para evitar el hambre en Gaza", ha dicho el Alto Representante de Política Exterior para la UE, Josep Borrell, en la red social X. Asimismo, ha instado a Israel a cumplir con la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --gracias a la abstención de Estados Unidos-- que exige un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza durante el mes de Ramadán. De la misma forma, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado en redes sociales que niños y bebés en la Franja, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "están muriendo de desnutrición". "Se requieren esfuerzos sustanciales y urgentes para poner fin de inmediato al hambre como instrumento de guerra en Gaza", ha resaltado, agregando además que "la comunidad internacional ha pedido repetidamente que se introduzca más ayuda humanitaria" en el enclave. El anuncio de Israel se produjo tan solo unas horas después de que Estados Unidos advirtiese de un cambio en su política si no veía medidas "específicas, concretas y mensurables" para "abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios" en Gaza. Las demandas estadounidenses responden al ataque israelí contra el convoy de la ONG World Central Kitchen (WCK) que costó la vida a siete de sus integrantes. El Ejército israelí ha anunciado este viernes el cese de dos oficiales y amonestaciones para otros tres, entre ellos el jefe de operaciones para el Mando Sur, tras realizar una primera investigación al respecto.