José Ortega Cano habla de la boda de Rocío Carrasco y Ana María Aldón

Este miércoles nos enterábamos gracias a la revista Lecturas que Rocío Carrasco y Fidel Albiac se darán el 'Sí, quiero' por la iglesia este mismo año. Una noticia que llega en uno de los mejores momentos de la hija de Rocío Jurado y que ha supuesto un huracán mediático. Hoy, hemos podido hablar con José Ortega Cano y le hemos preguntado por ello. Con total naturalidad, el torero le ha deseado lo mejor y nos ha asegurado que le parece bien el paso que ha dado: "Pues hombre, me parece bien, ¿no? Me parece bien que se case porque en la vida pues vienen los momentos y bueno, que tenga mucha suerte". El diestro también se muestra muy conciliador con su exmujer, Ana María Aldón, que también se casará este año con Eladio, el que se ha convertido el amor de su vida. Para ella ha tenido unas bonitas palabras, asegurando que "le tengo mucho afecto y mucho cariño". En cuanto a cómo se encuentra él, José nos ha confesado que "estoy, fíjate estoy que quito el sentido", reflejando así que vive ahora uno de los momentos más tranquilos de su vida. Ortega no se ha querido perder el Premio Taurino ABC a su amigo Curro Romero y ha tenido unas palabras muy emotivas para él: "Él siempre ha sido el precursor del buen toreo y, bueno, pues todos los que estamos, todos amigos desde hace mucho tiempo, le consideramos mucho y lo admiramos mucho".