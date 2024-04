El abogado de Antonio Tejado, sin palabras tras la decisión del juez de dejarlo en prisión

Inesperado varapalo para Antonio Tejado. Dos semanas después de que su abogado Fernando Velo solicitase al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla su libertad provisional tras su declaración del pasado 15 de marzo -en la que se declaró inocente y negó cualquier implicación con el violento asalto a la casa de su tía María del Monte- el juez se ha pronunciado y ha rechazado que tanto el sobrino de la artista como el resto de detenidos por el robo salgan de prisión. Esta decisión de Juan Gutiérrez Casillas se produce después de que la Fiscalía se Sevilla le remitiese un informe oponiéndose a que Tejado y el resto de la presunta organización criminal -en prisión desde el pasado 12 de febrero- saliesen de la cárcel, apuntando que en el caso de que el juez instructor de la 'operación Abgena' optase por dejarles en libertad provisional, la fianza que debería depositar el ex de Rosario Mohedano sería de al menos 100.000 euros. El juez, sin embargo, comparte la opinión no solo de la Fiscalía sino también del abogado de la acusasión, ejercida por María del Monte e Inmaculada Casal. Francisco Baena Bocanegra presentaba un escrito hace unas horas manifestándose en contra de que el sobrino de la folclórica abandonase la prisión. Definiendo su declaración ante el juez como "confusa y poco esclarecedora" el penalista ha destacado que la investigación policial le parece "brillante y minuciosa" y los indicios de Tejado no se basan en "hipótesis o meras conjeturas" como ha defendido Fernando Velo. Y tras la oposición de la acusación y de la Fiscalía, ahora es el juez el que ha dicho un 'no' rotundo y definitivo a la libertad provisional de Tejado. Un duro golpe sobre el que le hemos preguntado a su abogado que, lejos de la amabilidad que ha mostrado en otras ocasiones, ha hecho oídos sordos a todo lo relacionado con el auto judicial y no ha querido aclarar cómo se han tomado la noticia ni si Antonio ya la sabe. Fernando Velo tampoco se ha querido pronunciar sobre el escrito del abogado de María del Monte, y ha preferido no revelar si cree que ha podido influir en la decisión del juez de mantenerle en la cárcel.