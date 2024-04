Sánchez replica a Aznar tras negar el Estado palestino: "Existe y existirá"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al expresidente José María Aznar (PP) después de que este calificase de "absurda" la solución de dos Estados y afirmase que no se le puede dar este tratamiento al territorio palestino porque "no existe". "Existe y existirá", ha replicado. En la gira que Sánchez ha llevado a cabo esta semana por varios países de Oriente Medio, ha reafirmado su intención de reconocer a Palestina como Estado "lo antes posible" y de forma que tenga "el impacto más positivo posible en el conjunto del proceso para alcanzar la paz". Señaló además que el Gobierno va a "apoyar su ingreso como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas". Este mismo jueves Aznar expresó su rechazo a esta iniciativa al señalar: "A los que se refieren a la creación de un Estado palestino, ¿a qué se refieren con un Estado palestino? Eso no existe. Eso es absurdo", afirmó en la jornada 'Irán y su relación con la crisis en Oriente Medio' organizado por la fundación FAES que preside. De este modo el expresidente 'popular' se distanciaba también de la posición que ha mantenido el PP, pues en el programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo se presentó a las elecciones generales del 23 de julio también se habla de los dos Estados. "Debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados", dice textualmente el documento. Sánchez ha contestado en un breve mensaje en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter) que ha sido recogido por Europa Press en el que se hacía eco de las declaraciones de Aznar y respondía: "Existe y existirá".