El Toluca vence al Puebla y es líder del Apertura mexicano

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Puebla (México), 15 sep (EFE).- El Toluca, en el que juega el uruguayo Federico Viñas, superó este martes 0-1 al Puebla para asaltar la cima del torneo de Apertura mexicano, en partido pendiente de la séptima jornada.

El Toluca, que es dirigido por el argentino Antonio Mohamed, venció gracias a un autogol de José Pachuca.

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Los Diablos Rojos son primeros con 19 puntos; Puebla, una de las revelaciones del torneo, se quedó con 13 unidades en el octavo puesto.

Los contendientes se enredaron en un ritmo semilento en la media cancha que tuvo como consecuencias pocas llegadas a portería.

El visitante tuvo una de sus pocas aproximaciones en una equivocación en la salida en la que el costarricense Juan Vargas se equivocó al regresar el balón y le regaló el balón al portugués Paulinho, quien disparó, pero por encima del arco al minuto 28.

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El Puebla controló a la ofensiva del Toluca, la más productiva de la competencia, gracias a la buena labor en el medio campo del paraguayo Sergio Sanabria, quien fue el encargado de tapar la salida de los centrocampistas de los Diablos para dificultar la conexión con Paulinho y el uruguayo Federico Viñas.

En el segundo tiempo el ritmo lento se mantuvo.

El Toluca paseó el balón por todo el ancho del campo en el intento de romper la nutrida cintura local.

Los Diablos Rojos intentaron con disparos de fuera del área del brasileño Helinho y con llegadas por derecha de Diego Barbosa y de Jesús Gallardo por izquierda que intentaron conectar en el centro del área con Viñas, aunque les faltó profundidad.

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El Puebla respondió de manera esporádica con disparos de media distancia del uruguayo Mathías Tomas, al que le faltó puntería.

La insistencia visitante tuvo premio al 69, en un tiro de esquina que luego de una serie de rebotes encontró la pierna del zaguero José Pachuca y se metió en propia puerta; autogol que dio el 0-1 al Toluca. EFE

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(foto)