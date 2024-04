Latam Airlines repunta un 4% en la Bolsa chilena tras iniciar el proceso para cotizar en Wall Street

Las acciones de Latam Airlines han repuntado más de un 4% en la Bolsa de Santiago de Chile en los primeros compases de la sesión de este jueves una vez que se ha conocido que su consejo de administración ha aprobado dar inicio al proceso para volver a abrir y listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. En concreto, los títulos de la compañía de aviación han subido un 4,01% desde la jornada anterior, hasta los 12,70 pesos chilenos (0,02 euros). La aerolínea ya se ha puesto a disposición de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) con el fin de cumplir los distintos trámites y requisitos necesarios para volver a cotizar en el parqué bursátil del país norteamericano. Una vez que se hayan cumplido estos requisitos corresponderá a la compañía la decisión de en definitiva aprobar o no, y hacer efectiva, la cotización de sus acciones. La aerolínea buscará que la decisión cuente con el respaldo y consentimiento de quienes eran los principales acreedores soportantes del plan de reorganización que fue aprobado y confirmado en su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos de América, y sin los cuales Latam Airlines no habría emergido financieramente. Asimismo, se tomarán en consideración las condiciones de mercado y el mejor interés de la compañía, según ha explicado la misma a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de Chile. Se estima que el proceso para concretar en definitiva la vuelta de Latam Airlines al mercado bursátil de Estados Unidos se podría demorar hasta seis meses, por lo que no sería hasta otoño cuando se daría la negociación de sus acciones en la Bolsa de Nueva York, previsiblemente. Hace un año, los directivos de la compañía ya estaban valorando esta vuelta al mercado, que esperaban que se diera a finales de 2023. Sin embargo, no se ha concretado hasta este abril el inicio del proceso con la SEC. La aerolínea de origen chileno obtuvo un beneficio neto atribuido de 581,83 millones de dólares (unos 537 millones de euros) al cierre del año 2023, al mismo tiempo que registró un incremento de los ingresos operacionales del 23,9% respecto al año anterior.