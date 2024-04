Isidre Esteve se consolida en el 'top 20' del Rally Raid de Portugal

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Team) terminó este jueves la segunda etapa del Rally Raid de Portugal en el decimoséptimo puesto de la categoría Ultimate, ideada para prototipos 4x4 de última generación, después de 166 kilómetros cronometrados y en bucle en torno al municipio de Grândola (100 km al sur de Lisboa). Esos 166 kilómetros fueron un primer plato fuerte, tras el aperitivo del miércoles. En una sucesión de pistas que combinaban superficie dura con arena blanda y muchas zonas embarradas por las lluvias de los últimos días, la exigencia a mecánica y física fueron considerables. De hecho, la organización recortó el tramo sobre las 14.30 hora local para los equipos más rezagados. Pese a que no eran condiciones ideales para las casi tres toneladas de su Toyota Hilux T1+, Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos acabaron de nuevo en el 'top 20', a 12:20 del coche ganador (Nasser Al-Attiyah y Edouard Boulanger). Esteve y Villalobos tienen por delante a nombres como Nasser Al Attiyah (cinco veces ganador del Dakar), Sébastien Loeb (nueve veces campeón del mundo de rallies) o el también español Carlos Sainz (cuatro veces ganador del Dakar y bicampeón del mundo de rallies), entre otros pilotos oficiales de Toyota, Prodrive o MINI. En la clasificación general de este Rally Raid de Portugal, la cual también contabiliza a los vehículos ligeros --más propicios para este terreno--, Esteve y Villalobos ocupan el trigésimo puesto; mientras tanto, son los inquilinos del decimosexto en su categoría Ultimate. "AQUÍ NO HAY NAVEGACIÓN, SOLO HAY PISTAS" "Hemos tenido un poco más de kilómetros que ayer, pero la pista era más estrecha, más lenta, más técnica. Había partes secas, otras más embarradas en las que no teníamos tracción... me ha costado muchísimo. Cuando es tan lento y encima está embarrado y vas entre árboles, conducir con el volante adaptado se hace muy difícil", declaró Esteve al Repsol Toyota Team tras haber zanjado la etapa. "Es muy estresante para nosotros, porque estamos acostumbrados a pistas como las que hay en el Dakar, en Marruecos e incluso en la Baja España, que son mucho más abiertas, más rápidas, donde se puede disfrutar mucho más de la conducción", reflexionó el piloto ilerdense. "Esta carrera es muy distinta a lo que es el rally raid en general, aquí no hay navegación, solo hay pistas. Hay muchos vehículos ligeros, que es el coche ideal para este terreno. El ejemplo más claro es Sébastien Loeb, que corre estos días con uno. No es lo mismo llevar un coche de 2.800 kg por pistas embarradas que llevar uno de 1.100 kg", dijo Esteve nada más llegar al parque de asistencia. "Estamos dentro de los 20 primeros de los Ultimate y eso es más que satisfactorio. Para mí lo importante es estar ahí, comparándome con los que luego estarán en el Dakar y aprender a ir más rápido, asumiendo los mismos riesgos que asumo ahora. Para eso estamos en Portugal", apuntó el piloto de Lleida. "En este tipo de carreras tengo que trabajar muchísimo con el volante, el freno y el acelerador. Cuando hablamos de terrenos abiertos es muy distinto, ahí se va muy rápido, hay pocos giros de 180º y la pista te da más margen. Aquí estás todo el rato pendiente, metiendo marchas, frenando, derrapando... y todo está muy cerca: árboles, alambres de puertas de fincas, zanjas, etc.", describió al respecto. "Es muy muy difícil para mí, sin duda, pero me gusta lo que hago. Creo que la clave es conseguir ser rápido y llegar cada día enteros al final de la etapa. Yo busco afrontar la misma dificultad que el resto, compartir clasificación con los mejores y si para mí es más complicado en pruebas como esta, pues es lo que hay. Estoy satisfecho y toca seguir peleando", concluyó Esteve desde Grândola.