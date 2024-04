Powell dice que la Fed tiene tiempo para evaluar los datos antes de decidir recortes

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que los responsables de la políticas monetarias esperarán a obtener señales más claras de una menor inflación antes de recortar las tasas de interés, a pesar de que un reciente repunte de los precios no alteró su trayectoria más amplia.

Powell dijo que las recientes cifras de inflación —aunque superiores a lo esperado— no “cambiaban sustancialmente” el panorama general. Reiteró su expectativa de que probablemente será apropiado comenzar a bajar las tasas “en algún momento de este año”.

“En cuanto a la inflación, es demasiado pronto para decir si las lecturas recientes representan algo más que un simple bache”, dijo Powell el miércoles en un discurso en la Universidad de Stanford, en California. “No esperamos que sea apropiado bajar nuestra tasa de política hasta que tengamos una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%”.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) mantuvo estables las tasas de interés el mes pasado. Los funcionarios mantuvieron por un estrecho margen sus perspectivas de tres recortes de tasas este año, a pesar de que las principales métricas de inflación han repuntado en 2024. Powell y otros funcionarios de la Fed han dicho en repetidas ocasiones que no tienen prisa por recortar, y que sus movimientos dependerán de los próximos datos.

Mientras el presidente Powell respondía a las preguntas tras su discurso, los rendimientos del Tesoro revirtieron o recortaron las ganancias anteriores. El índice S&P 500 se mantuvo al alza. Los inversionistas apuestan por un recorte inicial en junio, y los precios sugieren que ven una posibilidad de menos de tres reducciones este año, según los futuros.

“Dada la fortaleza de la economía y el progreso de la inflación hasta ahora, tenemos tiempo para dejar que los datos entrantes guíen nuestras decisiones sobre política”, dijo Powell en el discurso de apertura antes de una charla informal. “Si la economía evoluciona en general como esperamos, la mayoría de los participantes en el FOMC ven probable que sea apropiado empezar a bajar la tasa de interés oficial en algún momento de este año”.

Los comentarios preparados por Powell refuerzan los que hizo tras la reunión de marzo. También sugieren que es poco probable que la Fed reduzca las tasas en su próxima reunión, que tendrá lugar entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

El indicador preferido de la Fed para medir la inflación subyacente se enfrió en febrero tras un aumento aún mayor que el registrado en enero, según mostraron los datos del Gobierno publicados el viernes. Aun así, los aumentos consecutivos del índice de precios de los gastos de consumo personal básicos —que excluye los volátiles costos de los alimentos y la energía— fueron los mayores en un año.

“Powell sigue sonando pesimista, ya que el repunte de la inflación a principios de este año podría ser un parpadeo en lugar de una nueva tendencia”, dijo Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide Mutual Insurance Co. “Sus comentarios apoyan nuestra opinión de que un recorte de tasas en junio está sobre la mesa, pero tenemos que ver una suavización en las lecturas de inflación a partir de las lecturas de marzo”.

Bostjancic afirma que, por el momento, ve más probable una reducción de tasas en julio.

Panorama sobre empleo

Powell dijo el mes pasado que un debilitamiento inesperado del mercado laboral podría justificar una respuesta política por parte de los funcionarios de la Fed. La Reserva Federal recibirá otra actualización sobre la salud del mercado laboral el viernes con la publicación del informe mensual de empleo, que se espera que muestre un aumento de 213.000 puestos de trabajo en marzo.

Precisamente en marzo, los funcionarios de la Fed se mostraron divididos sobre la agresividad de los recortes de tasas este año. El “diagrama de puntos” del banco central mostraba que 10 de sus funcionarios preveían tres o más recortes de un cuarto de punto este año, mientras que nueve preveían dos o menos.

Durante la charla informal, Powell detalló el importante papel que han desempeñado en la recuperación de la inflación factores relacionados con la oferta, como el crecimiento demográfico. Aunque no está claro si estos factores seguirán reduciendo la presión sobre los precios en el futuro, el presidente de la Fed se mostró optimista.

“Es posible que se obtengan más ganancias por el lado de la oferta”, dijo. “Las encuestas a empresas siguen mostrando dificultades para contratar personal, dificultades para conseguir los insumos que necesitan para sus negocios... por lo que hay más beneficios allí”.

El presidente de la Fed también utilizó parte de su discurso para subrayar que el banco central toma sus decisiones con independencia de la política. Powell añadió que considera impropio de él opinar sobre otras cuestiones de política pública, como, por ejemplo, el cambio climático.

“Nuestro análisis está libre de cualquier sesgo personal o político, al servicio del público”, dijo. “No siempre acertaremos, nadie lo hace. Pero nuestras decisiones siempre reflejarán nuestra meticulosa evaluación de lo que es mejor para nuestra economía a medio y largo plazo, y nada más”.

