Nataly Umaña dedicó emotivo mensaje de apoyo a un participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nataly Umaña parece haber dejado buenas relaciones al interior de La casa de los famosos Colombia, pues recientemente utilizó sus redes sociales para enviar un conmovedor mensaje. Y es que desde que la ibaguereña abandonó la competencia luego de ser eliminada, poco ha hablado sobre su paso por el reality del Canal RCN.

En la noche del domingo 28 de abril se vivió una de las eliminaciones más controvertidas del programa, que está a punto de cumplir tres meses al aire. Durante la emisión del capítulo, Diana Ángel expresó su deseo de salir del formato televisivo, pues consideró que ya cumplió un ciclo y desea volver a la cotidianidad.

La confesión de la actriz de Francisco, el matemático tomó por sorpresa a más de uno de sus compañeros, entre ellos a Miguel Melfi, el cual expresó su desacuerdo con Ángel durante el posicionamiento. Sin embargo, en redes sociales se viralizó un mensaje de apoyo por parte de una de las exparticipantes para alentar a la cantante.

Se trata de Nataly Umaña, que no dudó en publicar en su cuenta oficial de Instagram una postal junto a Diana Ángel, cuando realizaban una dinámica en el confesionario de la casa estudio. Junto a la postal, la actriz le dedicó un sentido mensaje en el que expresó que entendía la situación por la que Ángel estaba pasando en la competencia.

“Ánimo mi Diana bella. Eres una guerrera, te vas a quedar y sí, vas a poder. Te quiero”, fueron las emotivas palabras que dedicó la nacida en Ibagué a la actriz de La hija del mariachi.

Con este mensaje, Umaña habría confirmado que su gran favorita para llegar a la final del programa es Diana Ángel, descabezando por completo a su affaire Miguel Melfi; ella no volvió a pronunciarse respecto al panameño en sus publicaciones.

Por qué pidió Diana Ángel que no la salven

De acuerdo con la actriz, dos meses han sido suficientes para permanecer en una competencia de convivencia, en la que ya se siente agotada y quiere regresar a hacer sus actividades cotidianas.

“Me siento muy orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Yo espero que toda la gente que nos está viendo entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y siento que dos meses son suficientes para mí en esta casa”, dijo la actriz bogotana.

Posteriormente, aseguró que ya no siente la misma satisfacción de levantarse todos los días en la casa estudio, haciendo siempre las mismas actividades, por lo que le hace falta ir a cine, leer un libro, volver a la actuación y a las tablas del teatro.

“Estoy aquí parada diciéndole a todos los que me han apoyado hasta acá que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar acá. Yo ya no quiero levantarme obligada, no quiero seguir haciendo lo mismo y siento que ya es el momento”, dijo.

Ángel aseguró, además, que afuera del reality estará esperando a sus compañeros de competencia con los brazos abiertos: “Hoy siento que es un día para irme, es un día perfecto para salir de la casa... feliz, agradecida, enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean”.

Finalmente, su mamá también terminó pronunciándose en redes sociales con un comentario en el que aseguró que Ángel fue criada como una mujer guerrera, por esa razón, no debe rendirse, pues se arrepentirá toda la vida por haber bajado la guardia en la competencia.