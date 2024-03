(Crónica) El Mallorca empata en Mestalla antes de su final de Copa y Arrasate sonríe en Almería

El RCD Mallorca empató (0-0) este sábado en su visita al Valencia CF durante la jornada 30 de LaLiga EA Sports, última antes de la final de Copa del Rey, mientras que el CA Osasuna brindó a su entrenador Jagoba Arrasate una cómoda victoria ante la UD Almería (0-3) y el Sevilla FC venció al Getafe CF (0-1), gracias a un gol del cumpleañero Sergio Ramos. Empezó la tanda sabatina en el Coliseum, donde el único tanto llegó en el minuto 5. El lateral izquierdo Marcos Acuña botó un córner a banda cambiada, Ilaix Moriba peinó el balón en el área pequeña en lugar de despejar y apareció Sergio Ramos en el segundo palo, tras haberse zafado de Omar Alderete, para meter sutilmente ese 0-1, a la postre definitivo. Dos paradas del portero Orjan Nyland animaron al conjunto sevillista, que rozó el segundo en la primera mitad. Fue tras un cabezazo del propio Ramos, en una falta lateral sacada también por Acuña, y en cuyo rechace Isaac Romero estrelló un zurdazo en el poste. Pero tras el descanso, el ritmo bajó y para colmo se vivió el percance desde la grada hacia Acuña. Según recogió el acta arbitral, el partido se detuvo dos minutos y medio a partir del 68' debido a los insultos racistas recibidos por el futbolista argentino. Con un arreón en la recta final, el Getafe generó peligro; Jaime Mata pidió un penalti y luego incluso marcó, pero ambas jugadas se anularon por estar él las dos veces en fuera de juego. Este resultado dio margen al Sevilla respecto a la zona de descenso, sumando ahora 31 puntos, y dejó al equipo azulón en mitad de tabla, con 38 puntos y viéndose adelantado por Osasuna (39 ptos.). No en vano, los rojillos solventaron rápido su encuentro en el Power Horse Stadium. En el minuto 2, Jose Arnaiz recibió una pelota bien desmarcado dentro del área rival y ejecutó un derechazo cruzado que batió a Luís Maximiano. Cuando transcurría el 9', Maximiano evitó que una mala cesión de un compañero acabase en córner; sin querer, dio el balón a Jon Moncayola y éste asistió raso a Ante Budimir, que hizo el 0-2 a puerta vacía. La sentencia llegó en el minuto 61, tras un fallo de Marcos Peña en un despeje y que favoreció una volea de Iker Muñoz con la diestra. Alegría osasunista hacia su técnico, que anunció que se marchará el 1 de julio. GREIF Y MAMARDASHVILI, PROTAGONISTAS EN MESTALLA Por último, se cerró sin goles un entretenido Valencia vs Mallorca. A la media hora, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias señaló un penalti a favor del equipo 'che' por presunta mano de Omar Mascarell, tras un disparo de Diego López; no obstante, enmendó su decisión bajo consulta al VAR. Después del descanso, Pepelu acarició el gol con una falta directa al borde del área y que el portero bermellón, Dominik Greif, desvió al palo con una gran estirada. También tuvo una tarde acertada el guardameta del Valencia, Giorgi Mamardashvili, en un par de lances difíciles. Entre tanto vaivén, el valencianista Hugo Duro estrelló en el larguero un cabezazo mediada la segunda parte y todo quedó finalmente en tablas. El 0-0 de Mestalla hizo que los locales se queden en la octava plaza, con 41 puntos, y que los visitantes permanezcan aún cerca del descenso, con 31 puntos. En este contexto, el Valencia tiene que disputar ante el Granada un partido que tiene pendiente y el Mallorca afrontará el 6 de abril la final de la Copa del Rey, frente al Athletic Club, en La Cartuja.