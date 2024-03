Trump critica al juez Juan Merchan tras la orden de silencio impuesta en su contra en el caso de presunto soborno

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha criticado este miércoles al juez Juan Merchan, que lidera el caso en su contra por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, después de que decidiera imponerle una orden de silencio en el contexto del juicio, programado para el próximo 15 de abril. En una serie de publicaciones en la plataforma Truth Social, el magnate ha tildado al juez Merchan de "parcial y conflictivo". "A la hija del juez se le permite publicar fotografías sobre su sueño de que esté en la cárcel", ha indicado. Trump ha asegurado además que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, "puede decir las mentiras que quiera". "El juez puede violar nuestras leyes y Constitución en todo momento, pero a mí no se me permite hablar de los ataques en mi contra", ha dicho. "Este juez, al emitir una cruel 'orden de silencio', está intentando de forma errónea privarme de mi derecho a la Primera Enmienda para hablar sobre la instrumentalización de la aplicación de la ley, incluido el hecho de que el corrupto Joe Biden, Merrick Garland y sus matones están rastreándome y siguiéndome por todo el país, tratando obsesivamente de perseguirme", ha agregado. El fallo ordena al expresidente "abstenerse de hacer u ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre testigos" en el caso, así como sobre fiscales, personal del tribunal, jurados y potenciales jurados, si bien excluye al juez Merchan o a su familia. El expresidente Trump fue imputado por más de una treintena de cargos por falsificar registros comerciales para el pago secreto de 130.000 dólares --más de 120.000 euros-- a Clifford a fin de que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que ambos habrían mantenido en el pasado y que el magnate siempre ha negado. Los pagos en sí no suponen una ilegalidad, pero sí la forma en que los habría efectuado Trump, que habría requerido de la mediación de su entonces abogado Michael Cohen para ocultar los desembolsos a través del conglomerado empresarial liderado por el expresidente.