MO Global Eyewear crece en Latinoamérica con su desembarco en Perú con la apertura de dos tiendas en Lima

MO Global Eyewear impulsa su expansión en Latinoamérica, donde ha puesto el foco para crecer, con su desembarco en Perú con la apertura de sus dos primeras tienda en Lima, según informa la compañía dedicada al cuidado de la salud visual y auditiva.

En concreto, estas aperturas refuerzan la presencia de la marca en Latinoamérica, donde ya opera en México, y responden a una ambiciosa estrategia de crecimiento global enfocada en acercar el diseño de vanguardia y la excelencia en el cuidado visual.

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Tras cerrar un 2025 marcado por una ampliación de capital de 45 millones de euros, la compañía ha puesto el foco en su expansión hacia nuevos mercados. En Perú, la firma ha aterrizado en abril con dos aperturas en la capital del país, concretamente en el centro comercial Jockey Plaza y en el distrito comercial de San Isidro.

Como principal novedad para el mercado peruano, la firma introduce su servicio de entrega de gafas con medida en un plazo de 24 horas. Esta apuesta por la agilidad logística busca transformar la experiencia del consumidor local, ofreciendo una respuesta inmediata a las necesidades de salud visual.

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FOCO EN LATINOAMÉRICA, "CLAVE" PARA SU CRECIMIENTO

De esta forma, la entrada de la compañía en Perú forma parte de un ambicioso plan de expansión internacional que continuará durante 2026 y 2027 en diversos mercados.

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De hecho, la firma ya explora la entrada estratégica a nuevos países de Latinoamérica antes de que acabe el año, con el objetivo de replicar en la región el modelo que la ha convertido en líder del sector óptico en España.

"Latinoamérica es un territorio clave en nuestro crecimiento internacional. Nuestra llegada a Perú se apoya en los valores que nos han convertido en líderes en España: diseño, calidad y un proceso de compra con precios claros y accesibles", ha indicado el CEO de MO Global Eyewear, Carlos Crespo.

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