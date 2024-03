Mayte Zaldívar asegura que Julián Muñoz está en un momento muy complicado

Julián Muñoz recibía el alta hospitalaria esta semana tras estar casi veinte días ingresado en un hospital de Málaga debido a una insuficiencia respiratoria agravada por sus patologías de salud crónicas. Desde entonces, sus hijas y su exmujer no se han separado de él. Este miércoles hemos podido hablar con Mayte Zaldívar y nos ha confesado que está siendo un momento muy complicado que toda la familia está intentando superar: "Lo sobrellevamos, lo intentamos" y en cuanto al estado del exalcalde de Marbella... se mostraba rotunda: "Está". Mayte ha desvelado que Julián "está mejor porque está mejor fuera del hospital", pero ha asegurado que "las cosas están difíciles". Eso sí, ha aclarado que "toda" su familia está al lado de él, incluso "mi nieto, que acaba de salir" está a su lado: "Estamos todos unidos, como siempre hemos estado" añadía. Muy amable con la prensa, Mayte se negaba a hablar de Isabel Pantoja y cuando escuchaba su nombre respondía: "La pena es que en Marbella esté lloviendo". No ha querido aclarar si es cierto que sigue siendo pareja de hecho de Julián y si una de las preocupaciones que tiene su exmarido es que la tonadillera recibiese una pensión de viudedad. Por último, lo que sí que ha querido dejar claro es que "voy a seguir estando siempre, lo hago porque mi corazón me lo pide" y, además, ha desvelado que no guarda ningún tipo de rencor: "Soy como soy y cada uno es como es, aparte de ser el padre de mis hijas, son 27 años de relación".