Los ataques rusos y el bloqueo de puertos amenazan a los gigantes metalúrgicos de Ucrania

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 28 ago (EFE).- Los ataques rusos contra infraestructuras industriales y el bloqueo de los puertos de Ucrania amenazan con paralizar por completo el sector metalúrgico del país, uno de los más importantes de su economía, en el que los productores han empezado a anunciar la interrupción de su actividad y las exportaciones están cayendo a mínimos récord.

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Dos ataques recientes contra la empresa Zaporizhstal, una de las dos acererías más grandes del país, han causado daños comparables a los que sus instalaciones sufrieron durante la II Guerra Mundial, según dijo la compañía tras el bombardeo más reciente, ocurrido este jueves.

“Cinco misiles balísticos golpearon el equipamiento del alto horno, infraestructura energética y de transporte y zonas abiertas de las instalaciones”, explicó la compañía propietaria.

El ataque ocurrió dos semanas después de que un bombardeo anterior causara daños “sin precedentes”, matara a ocho trabajadores e interrumpiera por completo la producción en la planta, de la que en 2025 salieron unos 3,2 millones de toneladas de acero, 2,8 millones de toneladas de productos laminados y 3,6 millones de toneladas de arrabio.

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“El calendario para reanudar la producción existe sólo en la teoría, porque apenas habíamos retirado los escombros del ataque anterior”, dijo Oleksandr Mironenko, jefe de operaciones del Grupo Metinvest que es dueño de la planta, tras el segundo bombardeo.

Otro gran productor, Arcelor Mittal, también ha visto caer su producción después de que un ataque ruso matara a dos de sus trabajadores el 16 de agosto en sus instalaciones de la ciudad sureña de Krivi Rig.

A esta situación hay que sumar el bloqueo de los puertos de la región de Odesa, una ruta clave para las exportaciones a China y a Europa. Su cierre en julio debido a una nueva campaña de ataques rusos supuso un duro golpe para la industria, que vende en el extranjero alrededor de un 75 % de su producción.

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Las rutas alternativas sólo pueden absorber una pequeña parte de la producción debido a la capacidad limitada de transporte y a los altos costes logísticos, según los analistas. Las cuotas a estas exportaciones impuestas por la UE este año también han afectado al sector, que ha visto cómo se le cerraba un mercado vital.

El sector en su totalidad está al borde del colapso, según los expertos.

La industria, que llegó a representar el 45 % de las exportaciones en Ucrania, ya sufrió severos golpes en 2014 y 2022, cuando Ucrania perdió sus principales plantas debido a la pérdida de territorio y al asedio a la ciudad de Mariúpol.

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Después de que en 2023 se levantara el primer bloqueo ruso a los puertos, el sector se recuperó parcialmente y volvió a ser una fuente importante de divisas, representando un 8 % de las exportaciones totales.

Pero la caída de la producción por los ataques rusos y el bloqueo de las exportaciones marítimas han provocado ya una reacción en cadena en toda la economía ucraniana.

Productores de mineral de hierro como Ferrexpo y Planta de Minería y Procesamiento del Sur han dejado de producir debido a la baja demanda de las plantas metalúrgicas.

La dramática caída de la demanda de transporte hacia los puertos golpeará asimismo al sector ferroviario, que también sufre ataques constantes rusos.

El sector metalúrgico debía haber tenido un papel protagonista en la reconstrucción después de la guerra, pero ahora su supervivencia es una incógnita, a menos que se reanuden las exportaciones marítimas y se reabra el mercado de la UE, advierten representantes de la industria.

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La presión simultánea sobre la metalurgia y la agricultura, que se ve afectada también por el cierre de los puertos, hacen, junto a los ataques cada vez más habituales de Rusia a centros logísticos, que Ucrania necesite aún más apoyo externo.

En estos momentos el país depende del crédito de 90.000 millones de euros de la UE para cubrir gastos sociales y de defensa en el bienio 2026-2027.

Sin embargo, ha vuelto a intensificarse la campaña para que se destine al menos una parte de los 210.000 millones de euros inmovilizados a Rusia en Europa. Polonia, España, Países Bajos y Suecia lideran la iniciativa, a la que sigue oponiendo Bélgica como principal custodio de estos fondos.

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“Es justo y lógico que se utilicen los activos rusos, y no sólo el dinero del contribuyente europeo, para cubrir los costes adicionales de defender a Ucrania y al resto de Europa de la amenaza rusa”, dijo este viernes el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga. EFE